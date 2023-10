Pattinaggio artistico, forfait di Daniel Grassl: l’azzurro non parteciperà al Grand Prix

Arriva la seconda defezione di peso nel circuito ISU Grand Prix 2023-2024 di pattinaggio artistico. Dopo la mancata partecipazione a Skate America dei Campioni del Mondo Miura-Kihara nelle scorse ore il nome del nostro Daniel Grassl è stato cancellato dall’elenco degli iscritti sia per il Grand Prix De France che per l’NHK Trophy, ovvero la terza e la sesta tappa della rassegna itinerante.

Al momento non si hanno delle motivazioni ufficiali in merito alla scelta, anche se appare evidente di come le ultime settimane dell’altoatesino siano state oltremodo turbolente. Nel mese di settembre infatti il nativo di Merano ha annunciato sui social di essersi trasferito a Torino da Edoardo De Bernardis, salutando così Mosca e il gruppo della guru della disciplina Eteri Tutberidze dopo meno di un anno di lavoro.

Dopo appena 24 ore dall’annuncio, datato 5 settembre, è emersa però una notizia molto delicata legata a una presunta violazione del codice antidoping: Daniel infatti durante la sua permanenza in Russia avrebbe salto tre controlli, fattore che costerebbe all’atleta una pena fino a tre anni di squalifica. Stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa AGI, la prima in Italia ad occuparsi del caso, il problema sarebbe stato scaturito da un errore tecnico nel sistema di tracciamento dei controlli dell’atleta.

Una situazione dunque estremamente difficile complicata ulteriormente anche dal fatto che, dall’apertura del quadriennio, Daniel non ha mai avuto una stabilità concreta, trasferendosi prima negli Stati Uniti, per poi approdare in Russia e tornare quindi in Italia. Non a caso la testata Sports.Ru, dopo aver intercettato i rappresentanti del pattinatore, ha parlato di uno stop dettato da “stress fisico e psicologico“.

Foto: Valerio Origo