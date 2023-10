Pattinaggio artistico, Conti-Macii iniziano dal Grand Prix de France l’annata del consolidamento verso Milano-Cortina 2026

Che storia incredibile quella della coppia composta da Sara Conti-Niccolò Macii, big del pattinaggio artistico italiano. Un team che ha cominciato a muovere i primi passi concreti verso il successo durante l’anno pandemico, salendo poi vertiginosamente di colpi nelle due annate successive, arrivando a capitalizzare il massimo possibile. Nella stagione 2022-2023 infatti gli allievi di Barbara Luoni hanno vinto i Campionati Europei, strappando poi la terza posizione sia alle Finali Grand Prix di Torino che ai Mondiali di Saitama.

E adesso la posta si alza. Sì perché Sara e Niccolò sono pronti a cominciare il loro percorso nella nuova edizione della rassegna itinerante prendendo parte al Grand Prix De France di Angers con una chiara ambizione. Vincere tutto, ultimo atto compreso. Qualcosa di impensabile fino a poco tempo fa ma concretizzatosi dopo il forfait dei detentori del titolo iridato Riku Miura-Ryuichi Kihara, fuori dai giochi a causa di un infortunio. Una defezione che, sommata al ritiro di Knierim-Frazier pone gli azzurri nella scomoda ma stimolante posizione di leader.

I presupposti per fare bene ci sono tutti. Conti-Macii sono infatti reduci da una pre-season scintillante, dove hanno vinto sia il Lombardia Trophy che il Tayside Trophy, raggiungendo in entrambi i casi dei punteggi molto alti.

La sfida sarà da adesso in poi dunque quella di migliorarsi, misurandosi sulla distanza con le coppie avversarie. A tal proposito è opportuno rilevare quanto fatto da Deanna Stellato Dudek-Maxime Deschamps che, a Skate Canada, si sono attestati in zona 214.64, soglia da puntare già in questa occasione, dove l’obiettivo di Conti-Macii sarà quello di centrare la prima vittoria in carriera nel circuito, stabilizzandosi oltre quota 200, score da puntare anche in prospettiva Milano-Cortina 2026, dove probabilmente entreranno saranno entrate in corsa anche le imprendibili coppie russe.

Foto: LPS/Valerio Origo