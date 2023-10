Pattinaggio artistico a rotelle: gli ultimi appuntamenti della stagione. Debutta la World Cup di obbligatori

Malgrado sia andato agli archivi l’evento più importante dell’anno, ovvero i Campionati Mondiali, la stagione di pattinaggio artistico a rotelle non è ancora conclusa. Nel mese di ottobre infatti andranno in scena due eventi importanti, tra cui uno che rappresenta una novità assoluta per la storia della disciplina.

Stiamo parlando della prima World Cup 2023 interamente dedicata agli obbligatori, specialità da quest’anno eliminata dal programma iridato. La competizione andrà in scena nella mitica Freiburger Turnerschaft von 1844 di Friburgo (Germania) dal 20 al 22 ottobre e sarà valida proprio come Campionato del Mondo. La scelta dell’impianto non è casuale. La struttura teutonica è infatti una delle poche ad offrire una visibilità chiara della traccia anche al pubblico, consentendo dunque una partecipazione attiva anche per gli appassionati e non solo per la giuria impegnata in pista.

Tra la fine di ottobre e la prima settimana di novembre si svolgerà invece in Croazia la Coppa Europa, rassegna che torna in una delle sue formule più antiche accogliendo non più soltanto gli atleti facenti parte delle categorie giovanili ma anche quelli Junior e Senior. La gara sarà ospitata dal Mate Parlov Centre di Pula e comprenderà le specialità di singolo, Solo Dance, coppie danza e coppie d’artistico.

Una volta conclusi questi due appuntamenti si entrerà ufficialmente nella cosiddetta off season che, stando alle ultime indiscrezioni, sarà contraddistinta da un numero sempre maggiore di raduni e di stage interregionali, scelta dettata dal grande successo ottenuto nella scorsa annata sportiva.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)