Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2023: l’Italia vince il medagliere! Nell’ultima giornata arrivano due argenti e un bronzo

Cala il sipario al Colìseo Municipàl di Ibagué, impianto sportivo che ha ospitato in questi giorni i Campionati Mondiali 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Nell’ultima giornata di gare, dedicate ai Quartetti, al Precision ai Grandi Gruppi, l’Italia ha conquistato complessivamente altre tre medaglie, vincendo anche quest’anno il medagliere con 26 metalli, tra cui sei d’oro, nove d’argento e undici di bronzo.

In una specialità in cui la Spagna ha fatto letteralmente piazza pulita conquistando in tutti i segmenti la medaglia d’oro, gli azzurri si sono ben difesi nei quartetti e nel Precision, venendo poi clamorosamente beffati nei Grandi Gruppi. Ma andiamo con ordine: nella prima gara citata le Celebrity hanno ottenuto un ottimo argento, ricevendo una valutazione complessiva di 58.97 (28.64, 30.33) con il loro programma intitolato “Land of dreams”. A vincere per dispersione sono stati invece gli iberici Vortex, trionfatori con 64.34 (31.84, 32.50) con la loro performance “The red thread”. Sul gradino più basso del podio si sono invece accomodate le altre furie rosse, i Clover (Queen of hearts), con 52.14 (26.14, 27.00) precedendo i nostri Dejavu (“Fight for love”), quarti con 50.23 (22.40, 27.83).

Due medaglie poi nel Sincronizzato, raccolte dal Precision Skate di Bologna, team che ha centrato quota 71.62 (42.42, 29.20) tenendo a debita distanza i Sincro Roller, bronzo con 68.70 (39.80, 28.90). Non lontani poi i Sincrolimpic, quarti con 66.11 (39.01, 27.10) mentre l’oro è andato con merito agli argentini Roller Dreams, i quali hanno sbaragliato a concorrenza sfiorando quota 80 con 79.75 (42.25, 34.50).

Nulla da fare invece nei Grandi Gruppi per i Royal Eagles (“In vino veritas”), i quali hanno perso il bronzo a causa di una detrazione per caduta che ha inchiodato il loro score a 36.17. Tripletta tutta spagnola dunque con i CPA Olot (“Don’t tell e Fairy Tales”), oro con 41.02 imponendosi sui CPA Girona (“Let me live”, 40.17) e i CPA Tona (“Check in”, 36.45).

La stagione di pattinaggio artistico a rotelle proseguirà a partire dal 20 ottobre con la prima Coppa del Mondo interamente dedicata alla specialità degli obbligatori.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)