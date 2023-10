Pallanuoto: terza giornata per il campionato di A1 femminile. Scopriamo risultati e classifica

Terza giornata per il campionato di Serie A1 al femminile di pallanuoto. In scena oggi quattro match che seguono l’anticipo con il big match vinto a Roma dall’Orizzonte Catania. Due successi interni, firmati da Rapallo e Brizz, e due vittorie in trasferta oggi, con Plebiscito Padova e Bogliasco. Andiamo a rivivere tutti i risultati e la classifica aggiornata.

Terza giornata

Venerdì 13 ottobre

SIS Roma-L’Ekipe Orizzonte 11-14 (2-5, 2-2, 3-3, 4-4)

Sabato 14 ottobre

Olio di Calabria IGP Cosenza-Plebiscito Padova 8-13 (2-3, 3-6, 1-2, 2-2)

Rapallo Pallanuoto-Pallanuoto Trieste 13-12 (4-2, 4-3, 4-4, 1-3)

Brizz Nuoto-US Luca Locatelli Genova 16-13 (2-1, 3-4, 5-3, 6-5)

Como Nuoto Recoaro-Netafim Bogliasco 1951 5-9 (0-4, 0-2, 3-3, 2-0)

CLASSIFICA

L’EKIPE ORIZZONTE 9

BRIZZ NUOTO 6

C.S. PLEBISCITO PD 6

S.I.S. ROMA 6

RAPALLO PALLANUOTO 6

PALLANUOTO TRIESTE 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951 3

COSENZA PALLANUOTO 3

COMO NUOTO RECOARO 0

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

Photo LiveMedia/Marco Todaro