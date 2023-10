Pallanuoto, Serie A1 2023-2024: risultati e classifica della prima giornata. Tutto facile per Pro Recco, soffre l’AN Brescia

Andata in scena in questa prima domenica di ottobre la prima giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto maschile. Sette le partite in programma: tutto facile per la favoritissima Pro Recco che nel posticipo domina nel derby sul Camogli, difficoltà invece per l’AN Brescia che in casa batte di misura il Salerno. Vince senza patemi il Savona, pareggia invece l’Ortigia.

Riviviamo questo primo turno con i risultati e la classifica aggiornata.

Risultati 1^ giornata – Domenica 1 ottobre

CN Posillipo-RN Savona 8-17 (2-4, 3-5, 2-4, 1-4)

AN Brescia-Check UP RN Salerno 15-13 (5-2, 5-3, 3-3, 2-5)

Telimar-Roma Vis Nova Pallanuoto 15-10 (4-1, 2-3, 2-2, 7-4)

Nuoto Catania-Iren Genova Quinto 10-12 (1-5, 2-3, 3-2, 4-2)

Pallanuoto Trieste-Astra Nuoto Roma 14-12 (5-2, 2-5, 3-2, 4-3)

CC Ortigia 1928-De Akker Team 12-12 (7-2 0-3, 2-3, 3-4)

Spazio RN Camogli-Pro Recco 3-25 (1-9, 0-6, 0-3, 2-7)

Classifica

AN BRESCIA 3

IREN GENOVA QUINTO 3

R.N. SAVONA 3

PRO RECCO 3

PN TRIESTE 3

TELIMAR 3

DE AKKER TEAM 1

CC ORTIGIA 1928 1

NUOTO CATANIA 0

ASTRA NUOTO ROMA 0

SPAZIO RN CAMOGLI 0

CHECK-UP RN SALERNO 0

CN POSILLIPO 0

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0

