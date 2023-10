Basket, Serie A 2023/2024: la Virtus Bologna fatica ma piega la resistenza di una mai doma Scafati. Shengelia decisivo con 21 punti

La Virtus Bologna fatica più del dovuto ma espugna il PalaMangano di Scafati battendo la Givova per 75-81. Il match in questione chiudeva la domenica della prima giornata della Serie A di basket 2023-2024, che si completerà mercoledì 4 ottobre con due posticipi ovvero Varese-Pistoia e Brindisi-Reggio Emilia a causa degli impegni europei dei varesini e dei pugliesi. Le V-nere continuano a mantenere l’imbattibilità stagionale dopo le due vittorie in Supercoppa Italiana, in vista dell’avvio anche in Eurolega della settimana prossima contro lo Zalgiris Kaunas.

Tornike Shengelia protagonista assoluto con 21 punti, insieme ai 14 punti di Daniel Hackett e agli 11 di Jordan Mickey. Ai campani non bastano i 16 punti di un mai domo Nunge ed i 12 di Rivers, con Alessandro Gentile che mette a referto 8 punti

Uscita micidiale dai blocchi dei bianconeri grazie un break di 7-0, con Scafati che si sblocca con Lottie da tre (3-7). Quattro punti in fila di Tornike Shengelia valgono il primo vantaggio in doppia cifra del match (5-15), con il georgiano che è scatenato e segna da ogni posizione (5-20). La squadra di casa fatica a contenere l’attacco bolognese, con Riccardo Rossato che recupera palla e pesca Rivers dall’arco (8-20). La Givova riesce a risalire parzialmente la china con Nunge (13-22), ma una tripla di Pajola ed un arresto e tiro di Alessandro Gentile fissano il punteggio sul 15-25 alla prima sirena.

Botta e risposta tra Smith e Logan in apertura di secondo quarto, con la Virtus Bologna che mantiene il +10 (17-27). Cacok trova il 2+1 (17-30), ma Pinkins si mette in proprio e spara due bombe consecutive per tenere Scafati sotto la doppia cifra di svantaggio (23-32). Riccardo Rossato penetra per il -5, con il pubblico di casa che prova a sostenere i propri beniamini: time-out immediato di coach Luca Banchi. Le V-nere escono nel migliore dei modi dal minuto di sospensione con due triple di Daniel Hackett e Jordan Mickey (29-40), mentre s’iscrive al tabellino anche l’ex Sassari Gerald Robinson (34-44). Giovanni Pini penetra e segna il canestro del 36-48 con cui le due squadre vanno al riposo di metà partita.

Nunge è perfetto dall’arco: la prima tripla della ripresa porta la firma di Scafati, che torna così a -9 (39-48). Risponde subito la Virtus Bologna con un 4-0 firmato Shengelia-Dunston (39-52), con Rivers che manda a bersaglio entrambi i liberi a disposizione (45-54). Jaleen Smith segna dalla distanza (45-57), ma la Givova non molla e si rifà prontamente sotto (49-57): coach Luca Banchi non accetta cali di attenzione da parte dei suoi e chiama subito time-out, ma Scafati continua a rosicchiare punti e torna a -6 grazie all’appoggio di Robinson (51-57). Arresto e tiro ben eseguito da Alessandro Gentile per il -4 (53-57) a meno di quattro minuti dalla terza sirena. Pajola fa 1/3 a cronometro fermo (53-58), mentre Lottie attacca il ferro e riporta i campani a -3 (55-58). Jaleen Smith riesce a farsi spazio in area subendo fallo e chiudendo il 2+1: all’ultima pausa breve del match la Virtus Bologna è avanti 55-61.

La frazione conclusiva si apre con il canestro da due di Jordan Mickey (55-63): i bolognesi cercano un altro strappo, ma Alessandro Gentile dal pitturato tiene la Givova a contatto (59-67). Achille Polonara appoggia i primi punti in maglia Virtus in Serie A (59-69), ma il fratello di Stefano non si arrende e tiene a galla Scafati (63-70). Daniel Hackett da tre riporta gli emiliani a +10 (63-73) quando si entra nei cinque minuti finali del match. La compagine di coach ‘Pino’ Sacripanti tenta il tutto per tutto ed accorcia sugli avversari (69-75), con la bomba di David Logan che fa esplodere il PalaMangano per il -3 (72-75). Ci pensa Tornike Shengelia dall’arco prima e Jordan Mickey con la schiacciata a dare il colpo quasi decisivo alla partita (72-80), ma è ancora l’eterno Logan a tenere a galla i compagni con la segnatura pesante (75-80) con venti secondi rimasti sul cronometro: time-out immediato di Luca Banchi. Daniel Hacketta segna solo uno dei due liberi a disposizione, ma è quello che vale la vittoria della Virtus Bologna col punteggio finale di 75-81.

IL TABELLINO DEL MATCH

GIVOVA SCAFATI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 75-81 (15-25, 21-23, 19-13, 20-20)

Scafati: A. Gentile 8, Rossato 5, Logan 11, Robinson 6, Nunge 16, Morvillo, Lottie 5, Mouaha ne, Pinkins 6, De Laurentis ne, Rivers 12, Pini 6.

Virtus Bologna: Belinelli 4, Shengelia 21, Hackett 14, Mickey 11, Cordinier 4, Pajola 4, Smith 8, Mascolo ne, Cacok 5, Polonara 2, Dunston 8, Abass.

Credit: Ciamillo