Pallanuoto, Savona-Ortigia il big match del quarto turno di Serie A1. Trieste e Telimar in cerca di conferme

Si giocherà interamente nella giornata di domani, sabato 14 ottobre, il quarto turno della Serie A1 di pallanuoto maschile: il big match del programma sarà proprio l’incontro d’apertura, in cui, alle ore 13.00, il Savona, quinto a quota 6, ospiterà l’Ortigia, quarto a quota 7.

Non dovrebbero avere problemi le formazioni che compongono il terzetto di testa a punteggio pieno, impegnate in trasferta: la Pro Recco giocherà alle ore 15.00 ad Ostia in casa della Nuoto Roma, il Telimar farà visita al Salerno alle ore 18.00, il Trieste chiuderà il programma alle 18.30 a Bologna con il De Akker Team.

Negli altri tre incontri in programma cercherà riscatto il Brescia, reduce da due stop consecutivi, che alle 16.15 ospiterà il Catania, con lombardi ed etnei appaiati a quota 3, mentre sono in palio punti salvezza alle 16.30 a Monterotondo tra Roma Vis Nova e Posillipo ed alle 18.00 nel derby ligure di Genova tra Quinto e Camogli.

SERIE A1 PALLANUOTO MASCHILE

4^ Giornata – sabato 14 ottobre 2023

13:00 R.N. SAVONA – C.C. ORTIGIA 1928 Savona – Piscina Comunale “C. Zanelli”

15:00 ASTRA NUOTO ROMA – PRO RECCO N e PN RM Ostia – Polo Acquatico Frecciarossa

16:15 AN BRESCIA – NUOTO CATANIA Brescia – Centro Natatorio Mompiano

16:30 ROMA VIS NOVA PALLANUOTO – C.N. POSILLIPO Monterotondo (RM) – Stadio del Nuoto “P. Roghi”

18:00 CHECK-UP R.N. SALERNO – TELIMAR Salerno – Piscina Comunale “S. Vitale”

18:00 IREN GENOVA QUINTO – SPAZIO R.N. CAMOGLI Genova – Piscina “M. Paganuzzi”

18:30 DE AKKER TEAM – PALLANUOTO TRIESTE Bologna – Stadio del Nuoto “C. Longo”

Classifica

TELIMAR 9

PRO RECCO 9

PN TRIESTE 9

CC ORTIGIA 1928 7

ASTRA NUOTO ROMA 6

R.N. SAVONA 6

DE AKKER TEAM 4

IREN GENOVA QUINTO 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

AN BRESCIA 3

NUOTO CATANIA 3

CHECK-UP RN SALERNO 0

CN POSILLIPO 0

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo