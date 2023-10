Pallanuoto, Ortigia batte Brescia nel terzo turno di Serie A1. Pro Recco, Telimar e Trieste in testa

Primo turno infrasettimanale per la Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile: nella terza giornata il big match va all’Ortigia, che piega il Brescia per 7-3 e resta a -2 dal gruppo di testa, che da un quartetto diventa un trio dato che nello scontro al vertice la Pro Recco regola il Savona per 13-9.

Restano in testa, con i campioni d’Italia e d’Europa, il Telimar, che liquida con un perentorio 17-4 il De Akker Team, ed il Trieste, che ha vita facile contro il Quinto, battuto per 17-8. Al quinto posto si issa anche la Nuoto Roma, che passa in casa del Posillipo per 10-12.

Negli scontri che coinvolgevano formazioni ancora ferme al palo dopo due turni si registrano la vittoria interna del Catania, che piega per 15-12 il Salerno, ed il successo esterno della Roma Vis Nova, che passa di misura in casa del Camogli, sconfitto per 12-13.

RISULTATI

Serie A1 maschile

3^ Giornata – mercoledì 11 ottobre 2023

15:00 PRO RECCO N e PN – R.N. SAVONA 13-9

15:00 C.C. ORTIGIA 1928 – AN BRESCIA 7-3

18:00 NUOTO CATANIA – CHECK-UP R.N. SALERNO 15-12

19:00 SPAZIO R.N. CAMOGLI – ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 12-13

19:00 TELIMAR – DE AKKER TEAM 17-4

20:00 C.N. POSILLIPO – ASTRA NUOTO ROMA 10-12

20:00 PALLANUOTO TRIESTE – IREN GENOVA QUINTO 17-8

Classifica

TELIMAR 9

PRO RECCO 9

PN TRIESTE 9

CC ORTIGIA 1928 7

ASTRA NUOTO ROMA 6

R.N. SAVONA 6

DE AKKER TEAM 4

IREN GENOVA QUINTO 3

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 3

AN BRESCIA 3

NUOTO CATANIA 3

CHECK-UP RN SALERNO 0

CN POSILLIPO 0

SPAZIO RN CAMOGLI 0

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo