Basket, la sfida di Eurolega tra Milano e Maccabi Tel Aviv rinviata al 31 ottobre

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv si giocherà il prossimo 31 ottobre. Il match si sarebbe dovuto disputare nella giornata di ieri, 12 ottobre, ma a causa dello scoppio conflitto armato in Israele è stato ritenuto opportuno nella giornata di domenica rinviare la sfida valida per l’Eurolega, massima competizione continentale cestistica per club.

Ovviamente non si poteva non venire incontro alle esigenze degli israeliani nel momento difficile che sta vivendo. In questo modo Milano si ritroverà a disputare due partite in fila nella settimana tra il 30 ottobre ed il 5 novembre, con la partita in casa con il Monaco che si disputerà giovedì 2 novembre.

Il Maccabi invece ha invertito il proprio campo con il Valencia e giocherà quattro trasferte consecutive nella seconda metà di ottobre tra Valencia, Panathinaikos, Monaco e Milano. Ma la squadra israeliana dovrà trovare un modo per non stravolgere completamente il calendario in attesa della normalizzazione della situazione nel proprio stato.

Bisognerà dunque trovare un campo alternativo per le partite casalinghe; secondo Eurosport, il Partizan Belgrado ha messo a disposizione la propria arena per permettere al Maccabi di poter giocare quantomeno in campo neutro.

Credit: Ciamillo