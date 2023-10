Basket, la Virtus Bologna compie l’impresa in Eurolega: Monaco battuto a domicilio con un netto 83-59

Vittoria schiacciante della Virtus Bologna nella seconda giornata dell’Eurolega 2023/2024. Al Salle Gaston Medecin (Principato di Monaco), i ragazzi di Luca Banchi dominano dall’inizio alla fine e sconfiggono un po’ a sorpresa uno spento Monaco con un perentorio 83-59. Dopo la sconfitta all’esordio contro lo Zalgiris, le V Nere hanno dunque subito reagito e hanno conquistato il primo successo stagionale nella massima competizione europea per club.

Fondamentali quest’oggi per la Virtus Bologna i 14 punti di Iffe Lundberg, i 13 di Marco Belinelli e i 12 a testa di Tornike Shengelia e Jaleen Smith. Inutili invece per il Monaco, alla sua seconda sconfitta consecutiva in Eurolega, i 14 punti di Mike James (unico giocatore in doppia cifra nella squadra di casa) e i 9 di Matthew Strazel, in una serata in cui Elie Okobo non mette a referto neanche un punto (0/8 al tiro).

Dopo i primi minuti di studio (5-6), la Virtus alza il ritmo e allunga con le triple di Belinelli e Hackett e il canestro da due dello stesso Belinelli (7-14). La squadra di casa prova subito a reagire e riesce ad accorciare fino al -3 grazie alle giocate di James, ma subito dopo Lundberg si mette in proprio e con cinque punti in rapida successione trascina i compagni sul +8 prima della fine del primo quarto (15-23). Stavolta Monaco accusa sicuramente di più il colpo e dopo la piccola pausa mostra ancora più di qualche difficoltà in zona offensiva. Dall’altra parte invece la Virtus Bologna continua a trovare punti, soprattutto con le triple (6 nel solo secondo quarto e addirittura 16, su 31 tentativi, in tutta la partita), e la conseguenza è il +15 di fine primo tempo (33-48).

Al rientro dagli spogliatoi il Monaco ha un piccolo sussulto con quattro punti di Motiejunas e l’1/2 dalla lunetta di James (38-48), ma per la squadra di Obradovic si tratta soltanto di un fuoco di paglia. Subito dopo le V Nere tornano infatti a fare la differenza in attacco e prendono definitivamente il largo con altre sei triple (48-70). Nell’ultimo quarto la partita non ha più nulla da dire e la Virtus gestisce tranquillamente il vantaggio fino a chiudere con un nettissimo +24 (59-83).

IL TABELLINO DELLA PARTITA

AS MONACO – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 59-83 (15-23, 18-25, 15-22, 11-13)

Monaco: Okobo, Blossomgame 2, Brown, Diallo 6, Cornelie 7, Jaiteh ne, Motiejunas 7, Tarpey 2, Outtara 5, Strazel 9, Hall 7, James 14

Virtus Bologna: Cordinier 6, Lundberg 14, Belinelli 13, Pajola 2, Smith 12, Dobric 9, Cacok, Shengelia 12, Hackett 8, Mickey 5, Dunston 2, Abass

Credit: Ciamillo