Pallanuoto, Plebiscito Padova-Rapallo è il big match della quinta giornata della Serie A1 femminile

Il campionato al maschile si ferma per dar spazio ai Giochi Panamericani, quello femminile prosegue. In scena sabato la quinta giornata della Serie A1 di pallanuoto: dopo tanti turni molto spezzettati, questa volta in programma tutte le cinque partite nello stesso giorno.

Il big match è quello tra due delle primissime inseguitrici della leader: a Padova va in scena la sfida tra Plebiscito e Rapallo, seconde a quota nove punti in graduatoria. Continua a comandare L’Ekipe Orizzonte Catania a punteggio pieno, le siciliane ospiteranno il Bogliasco. A caccia di punti anche Trieste (ospita il Brizz) e SIS Roma (trasferta a Genova). Sfida salvezza, invece, quella tra Cosenza e Como.

Quinta giornata A1 pallanuoto femminile

Sabato 28 ottobre

Ore 14.00

OLIO DI CALABRIA IGP COSENZA PN – COMO NUOTO RECOARO

PN TRIESTE – BRIZZ NUOTO

Ore 14.15

L’EKIPE ORIZZONTE – NETAFIM BOGLIASCO 1951

Ore 15.00

US LUCA LOCATELLI GENOVA – SIS ROMA

Ore 18.00

CS PLEBISCITO PADOVA – RAPALLO PN

Photo LiveMedia/Marco Todaro