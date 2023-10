Calcio a 5, Repubblica Ceca-Italia 3-3: pareggio sofferto degli azzurri a Plzen

Andato il archivio il quarto impegno dell’Elite Round delle qualificazioni ai Mondiali di Uzbekistan 2024 della Nazionale italiana di calcio a 5. La formazione di Massimiliano Bellarte affrontava la Repubblica Ceca alla TJ Lokomotiva di Plzen, dopo essersi imposta contro i cechi a Policoro la settimana scorsa. Il punteggio finale è stato di 3-3 e percorso per la fase finale iridata che si complica. La selezione del Bel Paese, molto probabilmente, dovrà rinunciare al primato del girone della Spagna.

Giova ricordare che le qualificazioni comprendono cinque gironi da quattro squadre: passano direttamente ai Mondiali le prime di ciascun raggruppamento. Le migliori quattro seconde, invece, accedono al playoff che, una volta effettuati i sorteggi (25 gennaio 2024), si sfideranno in due finali con gare di andata e ritorno (8-17 aprile): le due vincenti degli spareggi vanno alla rassegna iridata insieme alle prime dei gironi completando gli slot (7) assegnati all’UEFA.

Nel primo tempo grande equilibrio in campo: gli azzurri fanno valere un capacità di palleggio superiore, ma i padroni di casa oppongono una grande fisicità. E’ su queste basi che negli ultimi scampoli della prima frazione arrivano le marcature. I ragazzi di Bellarte sbloccano il risultato con un gol di Gabriel Motta al 18’04”; i cechi impattano al 19’25” con Pavel Drozd che sfrutta una disattenzione della retroguardia nostrana.

Nella ripresa i nostri portacolori creano i presupposti per sbloccare con Isgrò e Fortini, ma manca concretezza. Con il passare dei minuti la Repubblica Ceca si fa pressante, mancando la marcatura in più di una circostanza. A trovarla è Vnuk al 32’56”. Azzurri che ritornano in auge grazie a una rete di Marcelinho al 35’44”, ma sprofondano per il tris firmato da Resetar al 37’31”. Su una invenzione di Alex Merlim, al 39’12”, è ancora a Marcelinho a realizzare il pari. Italia che crea a pochissimi secondi dal termine la chance per il 4-3, ma Isgrò non viene servito da posizione favorevolissima. Finisce dunque sul 3-3.

CALENDARIO GRUPPO D

Quinta giornata – 15 dicembre

Slovenia-Italia, ore tbc

Spagna-Repubblica Ceca, ore tbc

Sesta giornata – 20 dicembre

Italia-Spagna, ore tbc

Repubblica Ceca-Slovenia, ore tbc

ALTRE DATE

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024