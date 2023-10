Pallanuoto, successo di misura per il Telimar Palermo sul CN Barcelona nella prima giornata di Euro Cup

Sorride anche il Telimar Palermo all’esordio nell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto maschile, e così il bilancio per le squadre italiane impegnate nella seconda competizione europea per squadre di club parla di tre successi ed una sconfitta al termine della prima giornata.

Nel Gruppo A, che ieri aveva registrato la vittoria in trasferta dei francesi dell’EN Tourcoing per 8-9 in casa dei croati del Solaris Sibenik, oggi a Palermo i padroni di casa siciliani del Telimar piegano di misura, al termine di una partita tiratissima, gli spagnoli del CN Barcelona per 12-11.

Nella prima parte di gara si va avanti a strappi: nel primo quarto i palermitani, dopo lo svantaggio iniziale, ribaltano il punteggio e passano a condurre sul 3-1, poi nel secondo periodo trovano anche il +3 sul 4-1, ma i catalani reagiscono ed a metà gara trovano il 5-5 su rigore.

Nel terzo parziale passano a condurre gli ospiti, ma il Telimar ha la forza di ribaltare il punteggio ed arrivare in vantaggio sul 7-6 agli ultimi otto minuti, nei quali i siciliani trovano a più riprese il +2, con i catalani che al massimo ritornano a -1 fino al definitivo 12-11 che consegna il successo ai palermitani.

RISULTATI EURO CUP 2023-2024

Apollon Smyrnis-RN Savona 11-12 (2-3, 3-1, 2-3, 4-5) – ieri

CC Ortigia 1928-Panionios 13-12 (3-1, 4-3, 2-5, 4-3) – ieri

VPK Primorac-Pallanuoto Trieste 9-8 (3-2, 4-1, 1-2, 1-3) – ieri

Telimar-CN Barcelona 12-11 (3-1, 2-4, 2-1, 5-5)

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo