Pallanuoto: la quarta giornata della Serie A1 femminile si chiude con il successo del Rapallo sul Genova

Dopo i quattro anticipi del mercoledì, dovuti agli impegni delle varie squadre nelle Coppe Europee, la quarta giornata della Serie A1 di pallanuoto al femminile si conclude con il derby ligure.

A trionfare, anche abbastanza nettamente, è il Rapallo che vola dunque a nove punti in classifica. Poche chance per l’US Luca Locatelli Genoa che viene tramortito dalle triplette di Zanetta, Gitto e Marcialis.

US LUCA LOCATELLI GENOVA-RAPALLO PN 5-12

US LUCA LOCATELLI GENOVA: A. Avenoso, E. Bianco 2, I. Rossi 1, A. Banchi 2, V. Ravenna, G. Frisina, M. Minuto, C. Nucifora, V. Carbone, N. Magaglio, G. Scigliano, L. Polidori, S. Stasi, C. Padula. All. Della zuana

RAPALLO PN: S. Caso, N. Zanetta 3, U. Gitto 3, A. Milicevic, C. Marcialis 3, L. Vanelo, G. Gnetti 2, B. Cabona, P. Kudella, D. Vomastkova, R. Bianconi 1, G. Lombella, L. Pizzimbone, C. Grasso. All. Antonucci

Arbitri: Cavallini e Rovida

Note

Parziali: 2-5 1-3 1-0 1-4 Nessuna giocatrice uscita per limite di falli. Superiorità numeriche: Locatelli 2/5 + un rigore e Rapallo 3/8 + 2 rigori. Spettatori: 270 circa.

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli