Pallanuoto femminile, Trieste vittoriosa a Budapest all’esordio in Euro Cup: Zuglo battuto 8-15

Esordio positivo per il Trieste nell’Euro Cup 2023-2024 di pallanuoto femminile: nell’anticipo della prima giornata del Gruppo A le giuliane, allenate da Paolo Zizza, passano a Budapest, in casa delle magiare del BVSC Zuglo, battute a domicilio per 8-15.

Nel primo quarto il match resta in equilibrio, con Gragnolati che firma il vantaggio della Pallanuoto Trieste, poi le ungheresi ribaltano il punteggio, ma Vukovic in chiusura sigla il 2-2. Nel secondo periodo arriva il break delle giuliane, che sfruttano la superiorità numerica per tre volte consecutive con Riccioli, Cordovani e Colletta, mentre a seguire arriva anche il secondo gol personale di Gragnolati, invece le magiare solo nel finale trovano il 3-6.

Nella terza frazione in ripartenza Gragnolati cala il tris, ma poi le padrone di casa tornano a -2. Le reti di Citino e Klatowski restituiscono il +4 alle giuliane, che vanno sul 5-9, prima di dilagare nell’ultimo quarto, volando subito sul 5-12 con tre reti in rapida successione. Le magiare arrivano al massimo al -5 sul 7-12 e sull’8-13, poi nel finale Guya Zizza fissa lo score sul definitivo 8-15.

EURO CUP FEMMINILE

1a giornata

Gruppo A

Risultati

BVSC-Zuglo (HUN) v Pallanuoto Trieste (ITA) 8-15 (2-2, 1-4, 2-3, 3-6)

Spandau 04 Berlin (GER) v Grand Nancy (FRA) domani ore 16.00

Classifica

Pallanuoto Trieste (ITA)* 3, Spandau 04 Berlin (GER), Grand Nancy (FRA), BVSC-Zuglo (HUN)* 0.

* = una partita in più.

Gruppo B

Risultati

ANO Glyfada iRepair (GRE) v Lille UC (FRA) domani ore 13.00

Antenore Plebiscito Padova (ITA) v ZV De Zaan (NED) domani ore 18.00

Classifica

ANO Glyfada iRepair (GRE), Lille UC (FRA), Antenore Plebiscito Padova (ITA), ZV De Zaan (NED) 0.

Foto: LiveMedia/Marco Todaro