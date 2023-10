Pallanuoto, De Akker-Catania e Nuoto Roma-Camogli sono i posticipi della seconda giornata

Saranno soltanto due i match della seconda giornata della stagione regolare della Serie A1 2023-2024 di pallanuoto maschile, che si giocheranno regolarmente domani, sabato 7 ottobre, ovvero De Akker-Catania, alle ore 15.00, e Nuoto Roma-Camogli, alle ore 17.00.

Il fine settimana dedicato alle Coppe Europee, con le italiane impegnate oggi in Champions League (Pro Recco e Brescia) e tra domani e domenica in Euro Cup (Ortigia, Trieste e Savona domani, Telimar domenica) ha fatto sì che ben cinque match su sette si siano già giocati mercoledì scorso.

Delle quattro formazioni impegnate domani soltanto la De Akker ha conquistato già un punto nella prima giornata, andando a pareggiare in trasferta contro l’Ortigia, mentre sono rimaste al palo Catania, Nuoto Roma e Camogli. Le gare odierne sono dei veri e propri scontri diretti per le formazioni che ambiscono alla salvezza.

I felsinei vorranno far valere il fattore campo per provare a confermarsi come una formazione che punta ad affermarsi come una delle sorprese del campionato, mentre la compagine etnea, dopo la salvezza clamorosa centrata ad Anzio nella scorsa stagione, vuole sbloccarsi per affrontare una regular season meno tribolata.

La compagine capitolina, che lo scorso anno aveva evitato per un soffio di restare invischiata nella lotta per non retrocedere, riuscendo a salvarsi per un punto al termine della stagione regolare, vuole centrare i primi punti nel torneo contro i neopromossi liguri, chiamati già ad un match importante per trovare la permanenza in A1.

SERIE A1 2023-2024

Risultati della 2^ giornata

Mercoledì 4 ottobre

ore 16:00 Pro Recco-CN Posillipo 19-4 (6-1, 7-0, 3-2, 3-1)

ore 18:30 RN Savona-AN Brescia 11-10 (4-3, 2-2, 3-2, 2-3)

ore 20:00 Check-Up RN Salerno-C.C. Ortigia 1928 8-15 (1-3, 4-3, 1-6, 2-3)

ore 20:30 Roma Vis Nova-PN Trieste 8-15 (2-2, 1-3, 5-6, 0-4)

ore 21:00 Iren Genova Quinto-Telimar 8-10 (2-1, 1-2, 2-3, 3-4)

Sabato 7 ottobre

ore 15:00 De Akker Team-Nuoto Catania (Arbitri: Pinato e Cavallini)

ore 17:00 Astra Nuoto Roma-RN Camogli (Arbitri: Schiavo e Carmignani)

Classifica

TELIMAR 6

R.N. SAVONA 6

PRO RECCO 6

PN TRIESTE 6

CC ORTIGIA 1928 4

AN BRESCIA 3

IREN GENOVA QUINTO 3

DE AKKER TEAM* 1

ROMA VIS NOVA PALLANUOTO 0

CHECK-UP RN SALERNO 0

SPAZIO RN CAMOGLI* 0

CN POSILLIPO 0

NUOTO CATANIA* 0

ASTRA NUOTO ROMA* 0

* = una partita in meno

Foto: LiveMedia/Salvo Barbagallo