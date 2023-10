Pallanuoto: raduno per il Settebello a Recco, i convocati di Sandro Campagna

Iniziata la nuova stagione per la pallanuoto: scattato il campionato di A1, primi match anche per quanto riguarda il girone preliminare di Champions League.

Sandro Campagna guarda però già al futuro: un 2024 durissimo, con Mondiali, Europei e soprattutto le Olimpiadi di Parigi. Servirà una rosa molto lunga per partecipare al top a tutti gli appuntamenti.

Proprio per questo il Settebello si radunerà 22 al 25 ottobre alla piscina Punta Sant’Anna di Recco per testarsi e trovare i migliori automatismi. Presenti ovviamente tutti i punti cardine, ma anche tante novità che Campagna punta ad inserire per il presente ed il futuro.

I convocati: Giacomo Cannella, Francesco Condemi, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Gonzalo Echenique, Andrea Fondelli, Matteo Iocchi Gratta, Nicholas Presciutti (Pro Recco), Jacopo Alesiani, Vincenzo Dolce, Tommaso Gianazza, Stefano Guerrato, Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Lorenzo Bruni, Giammarco Nicosia, Andrea Patchaliev (Rari Nantes Savona), Luca Damonte, Edoardo Di Somma (Ferencvaros), Francesco Cassia, Andrea Ferrero (Circolo Canottieri Ortigia 1928), Luca Marziali e Andrea Mladossich (Pallanuoto Trieste), Francesco De Michelis (VK Novi Beograd), Davide Occhion (Telimar Palermo).

