Volley, la Polonia vede le Olimpiadi! L’Egitto ipoteca Parigi, Belgio-Canada e Giappone-Slovenia decisive. Serbia ko

Proseguono i tornei di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Quinta giornata che ha proposto scontri diretti particolarmente interessanti: gli USA hanno avuto la meglio sulla Slovenia, il Giappone ha travolto la Serbia, la Polonia ha liquidato l’Argentina, mentre Canada e Belgio continuano a marciare a spron battuto. L’Egitto ha battuto la Tunisia nel derby africano ed è vicino all’obiettivo a cinque cerchi per mezzo della graduatoria internazionale.

Oggi pomeriggio (ore 18.30) toccherà all’Italia sfidare l’Iran: sarà una partita fondamentale dopo la sconfitta degli azzurri contro la Germania, preludio al weekend di fuoco contro Brasile e Cuba, che alle ore 15.00 si incroceranno tra loro nell’imperdibile testa a testa al Maracanazinho di Rio de Janeiro. Ricordiamo che ogni torneo preolimpico mette in palio due pass per i Giochi, finiranno nelle mani delle prime due classificate del round robin a otto squadre. Le ultime cinque ammissioni emergeranno dal ranking FIVB.

RISULTATI PREOLIMPICI VOLLEY OGGI

GRUPPO B (a Tokyo, Giappone)

Gli USA hanno vinto lo scontro diretto al vertice contro la Slovenia. Gli americani si sono imposti con il punteggio di 3-1 (25-18; 21-25; 25-20; 25-18) e hanno infilato la quinta vittoria consecutiva, confermandosi al comando della classifica e muovendo un primo deciso passo verso il pass olimpico, che potrebbe arrivare già domani mattina in caso di affermazione contro la Serbia. L’opposto Matt Anderson (16 punti) e lo schiacciatore Torey Defalco (13) sono stati i migliori della serata contro i poco brillanti balcanici di Nik Mujanovic (12), Klemen Cebulj (11) e Alen Pajenk (11).

La Serbia è letteralmente crollata nello scontro diretto con il Giappone. I padroni di casa hanno infatti vinto per 3-0 (25-17; 25-14; 25-22) e si si sono portati in seconda posizione con 4 (successi, 12 punti), alla pari con la Slovenia. Lo scontro diretto di domani tra europei e asiatici varrà nei fatti un’enorme fetta di biglietto a cinque cerchi. I nipponici sono stati presi per mano da Yuji Nishida (16 punti), Ran Takahashi (15) e Yuki Ishikawa (14). Tra le fila della Serbia hanno deluso Aleksandar Atanasijevic (7) e Uros Kovacevic (4).

Il roventissimo derby africano tra Egitto e Tunisia valeva nei fatti il pass per i Giochi Olimpici. La vincitrice si sarebbe garantita la certezza di finire davanti all’altra nel ranking FIVB e dunque di meritarsi un posto a Parigi 2024 in virtù del regolamento di rappresentanza continentale. I Faraoni, che avevano tra l’altro già battuto il Giappone operando uno scatto importante, hanno vinto per 3-2 (15-25; 13-25; 25-21; 29-27; 15-9). Incredibile rimonta dalla 0-2 lanciata da uno straripante Reda Haikal (30 punti) e da Mohamed Masoud (17) contro Mohamed Ben Othmen (18) e Oussama Ben Romdhane (18). Ormai ininfluente la vittoria della Turchia sulla Finlandia per 3-2 (25-22; 25-23; 23-25; 23-25; 15-8) con Adis Lagumdzija (24 punti) e Mirza Lagumdzija (20) sugli scudi.

CLASSIFICA: USA 5 vittorie (15 punti), Giappone 4 vittorie (12 punti), Slovenia 4 vittorie (12 punti), Serbia 3 vittorie (9 punti), Turchia 2 vittorie (5 punti), Egitto 2 vittorie (4 punti), Finlandia 0 vittorie (2 punti), Tunisia 0 vittorie (1 punto).

GRUPPO C (a Xi’an, Cina)

La Polonia ha vinto l’intensissimo corpo a corpo con l’Argentina, imponendosi con il punteggio di 3-1 (25-23; 23-25; 28-26; 25-20). I Campioni d’Europa hanno infilato la quinta vittoria consecutiva e si sono confermati in testa alla classifica con cinque successi (13 punti), mettendo una seria ipoteca sulla conquista del pass olimpico.

A trascinare i biancorossi è stato il fuoriclasse Wilfredo Leon (23 punti, 3 muri, 3 ace), ben spalleggiato dal bomber Lukasz Kaczmarek (15) e dallo schiacciatore Aleksander Sliwka (12). L’Argentina del centrale Agustin Loser (13 punti, 5 muri) e dell’opposto Bruno Lima (11) scivola così in quarta posizione con 3 vittorie (8 punti), pur restando in corsa per il grande obiettivo.

La sensazione, però, è che il secondo pass per i Giochi passi dallo scontro diretto tra Canada (4 vittorie, 12 punti) e Belgio (3 successi, 11 punti). Oggi i nordamericani hanno regolato la Bulgaria con un secco 3-0 (25-21; 25-17; 25-18) sotto i colpi di Stephen Maar (16 punti) ed Eric Loeppky (13), abili nella sfida con Martin Atanasov (9), Tsvetan Sokolov (8) e Aleksandadr Nikolov (7). I Red Dragons, invece, non hanno avuto problemi contro il modesto Messico: 3-0 (25-18; 25-21; 25-17) con Ferre Reggers (19 punti) e Sam Deroo (13) sugli scudi.

CLASSIFICA: Polonia 5 vittorie (13 punti), Canada 4 vittorie (12 punti), Belgio 3 vittorie (11 punti), Argentina 3 vittorie (8 punti), Bulgaria 2 vittorie (6 punti), Olanda 1 vittoria (4 punti)*, Cina 1 vittoria (3 punti)*, Messico 0 vittorie (0 punti). *=1 partita in meno, Olanda-Cina (ore 13.30)

Foto: FIVB