Rai1 o Rai2, dove vedere l’Italia di rugby stasera in tv contro la Francia in chiaro

Appuntamento con la storia per l’Italia questa sera alle ore 21.00 al Groupama Stadium di Lione, dove gli azzurri affronteranno la Francia nel quinto ed ultimo turno della Pool A della Coppa del Mondo 2023 di rugby: gli uomini di Kieran Crowley si giocano la prima storica qualificazione ai quarti di finale.

Gli azzurri, infatti, hanno conquistato 10 punti in classifica finora, in quanto hanno battuto con bonus offensivo sia la Namibia che l’Uruguay, per poi perdere contro gli All Blacks, mentre la Francia ha vinto senza bonus contro Nuova Zelanda ed Uruguay, e con bonus contro la Namibia, portandosi a quota 13.

La diretta tv del match Francia-Italia di rugby sarà disponibile in chiaro su Rai 2 HD ed in abbonamento Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming della partita sarà fruibile gratuitamente su Rai Play ed in abbonamento su Sky Go e Now, infine la diretta live testuale dell’incontro sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO FRANCIA-ITALIA RUGBY

Venerdì 6 ottobre – Groupama Stadium di Lione (Francia)

21.00 Francia-Italia – diretta tv in chiaro su Rai 2 HD ed in abbonamento Sky Sport Uno.

PROGRAMMA FRANCIA- ITALIA RUGBY : DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

FORMAZIONI FRANCIA-ITALIA

Francia: 15 Thomas Ramos, 14 Damian Penaud, 13 Gael Fickou, 12 Jonathan Danty, 11 Louis Bielle-Biarrey, 10 Matthieu Jalibert, 9 Maxime Lucu, 8 Gregory Alldritt, 7 Charles Ollivon (C), 6 Anthony Jelonch, 5 Thibaud Flament, 4 Cameron Woki, 3 Uini Atonio, 2 Peato Mauvaka, 1 Cyril Baille. A disposizione: 16 Pierre Bourgarit, 17 Reda Wardi, 18 Dorian Aldegheri, 19 Romain Taofifenua, 20 Francois Cros, 21 Baptiste Couilloud, 22 Yoram Moefana, 23 Melvyn Jaminet.

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Pierre Bruno, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Paolo Garbisi, 11 Montanna Ioane, 10 Tommaso Allan, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Michele Lamaro (C), 6 Sebastian Negri, 5 Federico Ruzza, 4 Niccolò Cannone, 3 Pietro Ceccarelli, 2 Hame Faiva, 1 Simone Ferrari. A disposizione: 16 Marco Manfredi, 17 Federico Zani, 18 Marco Riccioni, 19 David Sisi, 20 Manuel Zuliani, 21 Alessandro Fusco, 22 Luca Morisi, 23 Lorenzo Pani.

Foto: LaPresse