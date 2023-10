Pallamano, Tedesco dopo il K.O delle azzurre con la Franca: “Partenza disarmante, non possiamo che imparare”

La Nazionale italiana di pallamano femminile è uscita sconfitta dall’impossibile campo del Palacium di Villeneuve D’Ascq che ha accolto la sfida con la Francia, prima giornata delle Qualificazioni valide per i Campionati Europei 2024.

Un test oltremodo proibitivo per le azzurre che, al cospetto delle Campionesse Olimpiche in carica, si sono dovute arrendere con il risultato di 50-16, concludendo la prima frazione sul 29-9. Malgrado la sconfitta però si è trattata di una grande occasione di crescita, fondamentale per il prosieguo del Torneo, dove le prossime avversarie saranno le altre del Girone 4,ovvero Austria, Ungheria e Svizzera.

A commentare la gara nel post partita è stato il Direttore Tecnico Giuseppe Tedesco, il quale ha analizzato quanto successo in terra transalpina: “Sapevamo di avere un compito difficilissimo contro una delle squadre più forti al mondo. La partenza è stata disarmante con la Francia che da subito messo in grande difficoltà, mostrando un ritmo di gioco a cui non siamo abituati. È chiaro che si poteva fare meglio, ma la Francia ha giocato un primo tempo davvero straordinario e noi non possiamo far altro che imparare questa lezione dopo avere subito una sconfitta importante. Abbiamo visto le nostre avversarie giocare ad altissimo livello e ad un ritmo, ad una intensità che appartengono ad una pallamano che non siamo ancora abituati a frequentare”.

Tedesco ha quindi proseguito: “Si tratta comunque di una buonissima esperienza accumulata dalle ragazze, seppure nel contempo triste perché una sconfitta di questa entità non può non esserlo. Ad ogni modo dobbiamo avere il coraggio di guardare avanti perché solo così si può crescere“.

Ricordiamo che l’Italia affronterà il prossimo 15 ottobre la Slovenia, match pianificato alle ore 18:00 presso la Casa della Pallamano di Chieti

Foto: FIGH