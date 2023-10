Beach volley, azzurri a caccia dell’impresa negli ottavi di finale del Mondiale

E’ dura, durissima, per l’Italia negli ottavi di finale del Mondiale di Tlaxcala in Messico. Brave le quattro coppie italiane qualificate per la fase ad eliminazione diretta a superare il primo turno ma ora di fronte agli italiani si presentano quattro montagne difficilissime da scalare per raggiungere i quarti di finale ed entrare fra le prime otto coppie al mondo. I sedicesimi di finale qualche sorpresa l’hanno riservata, come l’eliminazione precoce delle due medaglie di bronzo di Tokyo, Vergè-Depreè/Mader (per mano di Gottardi/Menegatti) al femminile e Cherif/Ahmed nel torneo maschile, eliminati da Boermans/De Groot ma le coppie top che erano in rotta di collisione con gli azzurri sono tutte avanzate agli ottavi e questa notte si preannunciano sfide stellari per i binomi italiani.

I primi a scendere in campo saranno all’1.00 Nicolai/Cottafava che affronteranno i campioni in carica e campioni olimpici, i norvegesi Mol/Sorum. Le due coppie si sono affrontate otto volte finora, sei in questa stagione, con due vittorie per gli azzurri (lo scorso anno nella Nations Cup e due mesi fa in semifinale ad Amburgo) e sei successi (cinque consecutivi in questa annata) per i campioni di tutto che sembrano arrivati a questo appuntamento in grande condizione. Nicolai/Cottafava hanno poco da perdere e hanno spesso messo in difficoltà i titolati rivali. La coppia vincitrice di questa sfida affronterà la vincente di Lupo/Rossi-Perusic/Schweiner.

Alle 2.00 sarà la volta delle ragazze azzurre, Menegatti/Gottardi che affrontano la coppia medaglia d’argento a Tokyo 2021, le australiane Mariafè/Clancy. Coppia, quella oceanica che sa raggiungere il top della forma al momento giusto e lo sta dimostrando anche a Tlaxcala ma che due settimane fa a Parigi uscì sconfitta abbastanza nettamente dalla sfida con le italiane nella pool preliminare dell’Elite 16 francese. Le australiane in stagione vantano tre podi, tutti nella prima parte della stagione: terze a Doha e Tepic, seconde a Uberlandia. Due i precedenti fra le due coppie, il successo azzurro di Parigi e la vittoria delle australiane nella finale per il terzo posto a Tepic, sempre in Messico. La vincente di questa sfida affronterà ai quarti la vincente dell’incontro tra le svizzere Esmèe Bobner/Zoè Vergè-Deprè e le canadesi Melissa Humana Paredes/Brandi Wilkerson.

Alle 3.00 scenderanno in campo le altre due coppie azzurre. Lupo/Rossi, dopo la bella prova di questa notte con Alayo/Diaz, tenteranno di ribaltare il pronostico contro la coppia ceca Perusic/Schweiner, reduce dalla vittoria nell’Elite 16 di Parigi e capace di vincere anche il torneo di Uberlandia nello scorso aprile. I cechi avevano iniziato male il loro cammino a Tlaxcala perdendo due delle tre gare del girone preliminare ma stanotte hanno sconfitto in due set gli spagnoli Herrera/Gavira e sembrano aver superato i problemi causati dal trasferimento in altura. Si tratta della prima sfida tra le due coppie, la vincente affronterà chi vince tra Mol/Sorum e Nicolai/Cottafava.

Sempre alle 3.00 in campo anche Ranghieri/Carambula che se la vedranno con un’altra coppia che ha vinto un Elite 16 in stagione, gli statunitensi Partain/Benesh. Coppia che appariva in difficoltà, quella stàtunitense, nel percorso di avvicinamento a Tlaxcala ma che in Messico ha ritrovato la verve estiva e ha inanellato quattro successi a fila. Partain/Benesh vantano tre podi nella stagione della loro esplosione a livello internazionale, la prestigiosa vittoria a Gstaad, il secondo posto di Montreal e il terzo di Ostrava. Due i precedenti fra le due coppie, in semifinale a Montreal e nella pool a Amburgo ed in entrambe le occasioni gli statunitensi hanno vinto in due set. La vincente di questa sfida affronterà nei quarti la vincente di Ehlers/Wickler-Losiak/Bryl.

Sedicesimi di finale maschili: Evans/Budinger (Usa)-Åhman/Hellvig (Swe) 0-2 (17-21, 15-21), Losiak/Bryl (Pol)-Mol/Berntsen (Nor) 2-0 (21-18, 21-16), Seidl/Pristauz (Aut)-Pedro Solberg/Guto (Bra) 1-2 (21-13, 15-21, 11-15), Capogrosso/Capogrosso (Arg)-Cottafava/Nicolai (Ita) 0-2 (17-21, 12-21). Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Aravena/Droguett (Chi) 2-1 (17-21, 23-21, 15-7), Hörl/Horst (Aut)-Ehlers/Wickler (Ger) 0-2 (12-21, 17-21), Evandro/Arthur (Bra)-Vitor Felipe/Renato (Bra) 2-0 (30-28, 21-16), Mol/Sørum (Nor)-Grimalt/Grimalt (Chi) 2-0 (21-12, 21-15). Popov/Reznik (Ukr)-Immers/Van De Velde (Ned) 0-2 (16-21, 13-21), Ha Likejiang/Wu Jiaxin (Chn)-Ranghieri/Carambula (Ita) 0-2 (17-21, 23-25), Schachter/Dearing (Can)-Hodges/Schubert (Aus) 0-2 (16-21, 22-24), Alayo/Diaz (Cub)-Lupo/Rossi (Ita) 0-2 (16-21, 15-21). Cherif/Ahmed (Qat)-Boermans/De Groot (Ned) 0-2 (17-21, 14-21), Partain/Benesh (Usa)-Kantor/Zdybek (Pol) 2-0 (21-17, 21-16), McHugh/Burnett (Aus)-Crabb/Brunner (Usa) 0-2 (15-21, 17-21), Perusic/Schweiner (Cze)-Herrera/Gavira (Esp) 2-0 (21-19, 21-17).

Ottavi di finale maschili: Brouwer/Meeuwsen (Ned)-Åhman/Hellvig (Swe), Mol/Sørum (Nor)-Cottafava/Nicolai (Ita), Losiak/Bryl (Pol)-Ehlers/Wickler (Ger), Hodges/Schubert (Aus)-Crabb/Brunner (Usa), Boermans/De Groot (Ned)-Immers/Van De Velde (Ned), Partain/Benesh (Usa)-Ranghieri/Carambula (Ita), Pedro Solberg/Guto (Bra)-Evandro/Arthur (Bra), Lupo/Rossi (Ita)-Perusic/Schweiner (Cze).

Sedicesimi di finale femminili: Agatha/Rebecca (Bra)-Ludwig/Lippmann (Ger) 2-1 (19-21, 22-20, 15-8), Muller/Tillmann (Ger)-Liliana/Paula (Esp) 2-0 (22-20, 21-16), Gottardi/Menegatti (Ita)-Vergé-Dépré/Mäder (Sui) 2-0 (22-20, 21-15), Álvarez/Moreno (Esp)-Stam/Schoon (Ned) 0-2 (32-34, 21-23). Pavan/McBain (Can)-Nuss/Kloth (Usa) 0-2 (21-23, 12-21), Tainá/Victoria (Bra)-Carol/Barbara (Bra) 2-1 (22-20, 17-21, 16-14), Mariafe/Clancy (Aus)-Ittlinger/Borger (Ger) 2-0 821-18, 25-23), Cannon/Kraft (Usa)-Andressa/Vitoria (Bra) 2-1 (22-24, 24-22, 15-12). Hermannova/Stochlova (Cze)-Scoles/Flint (Usa) 0-2 (21-23, 8-21), Tina/Anastasija (Lat)-Dong/Wang (Chn) 2-0 (21-14, 21-17), Esmée/Zoé (Sui)-Placette/Richard (Fra) 2-0 (26-24, 21-16), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Paulikiene/Raupelyte (Ltu) 2-0 (21-14, 21-15), Hüberli/Brunner (Sui)-Gruszczynska/Wachowicz (Pol) 2-0 (21-16, 21-14), Hughes/Cheng (Usa)-Klinger/Klinger (Aut) 2-1 (27-25, 19-21, 15-9), Ahtiainen/Lahti (Fin)-Melissa/Brandie (Can) 0-2 (17-21, 17-21), Xue/Xia (Chn)-Naraphornrapat/Worapeerachayakorn (Tha) 2-0 (21-12, 21-16)

Ottavi di finale femminili: Müller/Tillmann (Ger)-Tainá/Victoria (Bra), Cannon/Kraft (Usa)-Stam/Schoon (Ned), Agatha/Rebecca (Bra)-Nuss/Kloth (Usa), Mariafe/Clancy (Aus)-Gottardi/Menegatti (Ita), Hüberli/Brunner (Sui)-Scoles/Flint (Usa), Hughes/Cheng (Usa)-Tina/Anastasija (Lat), Esmée/Zoé (Sui)-Melissa/Brandie (Can), Ana Patrícia/Duda (Bra)-Xue/Xia (Chn)

