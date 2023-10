Pallamano, un’Italia acciaccata vuole convincere contro la Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali

Raccogliere tutta l’esperienza accumulata fino a questo momento, concentrarsi e partire con il piede giusto. Domani, mercoledì 1 novembre, la Nazionale italiana di pallamano comincerà le Qualificazioni ai Mondiali 2025, sfidando la Turchia in quel di Sarkaya, match d’andata del doppio confronto che terminerà il 5 novembre al centro federale di Chieti.

Non sarà una partita facile, complice un elenco molto lungo di infortunati. Il Direttore Tecnico Riccardo Trillini dovrà infatti fare a meno di pedine importanti: pensiamo ad esempio a Davide Bulzamini, punto di riferimento dell’asset tricolore, ma anche a Gianluca Dapiran, Thomas Bortoli e Max Pranther.

Sarà la difesa il reparto da tenere sotto stretta osservazione: i turchi infatti, avversari avanti all’Italia nel ranking, sono in possesso di buone individualità che i nostri ragazzi dovranno essere bravi a neutralizzare.

Ma a prescindere da tutto sarà l’atteggiamento l’aspetto più importante da tenere in considerazione. Questa Nazionale può puntare alla qualificazione solo dando il 110% in ogni azione, andando anche contro i propri limiti. Per questo servirà una prestazione solida e convincente soprattutto in termini di scarto dei punti, in modo da poter pianificare al meglio la sfida di ritorno, cruciale per la vittoria.

Foto: FIGH