Pallamano: Parisini e Marocchi lanciano la sfida alla Turchia nelle qualificazioni ai Mondiali 2025

Verso Turchia-Italia di pallamano, che si giocherà domani, 1 novembre alle ore 17 a Sakarya. Il doppio confronto con gli anatolici, con il ritorno fissato per il 5 novembre a Chieti, sarà una tappa fondamentale per provare a qualificarsi ai Mondiali 2025.

A tal proposito, a caricare l’ambiente azzurro, sono stati il capitano Andrea Parisini e il centrale Pablo Marrochi.

Così Parisini al sito federale della FIGH: “Affrontiamo una squadra di ottimo livello, con giocatori che vengono da squadre impegnate anche in Europa o in campionati importanti. Anche nel ranking ci precedono, per cui, almeno sulla carta, partono davanti a noi. Servirà la migliore Italia per pensare di batterli. Domani sarà dura: sappiamo che giocare in Turchia vuol dire tanto pubblico e un’atmosfera calda. Sappiamo come questo fattore possa influenzare la partita, soprattutto davanti a una squadra giovane come la nostra. Non dovremo cadere in questa trappola. L’obiettivo è cercare di vincere subito e tenere comunque tutto aperto in vista della partita di ritorno. Sappiamo di avere delle assenze, ma chi subentrerà dovrà farlo con la consapevolezza che questa Italia è un gruppo in cui ognuno può recitare un ruolo importante e dire la propria. L’atmosfera è quella giusta. Vogliamo passare il turno”.

Queste invece le dichiarazioni di Marrocchi: “Analizzando i filmati, sappiamo che ci troveremo di fronte una buona squadra. Nel contempo credo che, se sapremo offrire il livello di gioco espresso nelle ultime qualificazioni europee, avremo buone chances. Il ritorno in casa? Conta molto, non c’è dubbio, ma è altrettanto importante spingere con intensità già nella prima partita. Ragioniamo step by step. Giocare una buona partita in casa loro ora è la priorità. Abbiamo qualche infortunio, è vero, ma lo sport di alto livello è anche questo. Bisogna andare oltre e superare le problematiche al meglio”.

FORMULA. Italia e Turchia si sfideranno dunque per il primo dei tre turni che, nella nuova formula prevista dalla EHF, compongono le qualificazioni ai Mondiali. A marzo, con la medesima formula, le cinque squadre che supereranno la prima fase troveranno ad attenderle Lituania, Ucraina e Belgio, già qualificate a questa fase in virtù del ranking continentale.

Le quattro vincitrici di questo nuovo play-off accederanno al terzo turno. Qui affronteranno – in abbinamenti sempre da sorteggiare – 18 formazioni impegnate negli EHF EURO 2024 del gennaio prossimo. Faranno eccezione Croazia, Danimarca e Norvegia in quanto organizzatrici dei Mondiali e le tre migliori classificate degli Europei, tutte già qualificate direttamente alla competizione iridata del 2025. Quest’ultimo play-off si disputerà nel maggio 2024.

Le date dei successivi turni di qualificazione ai Campionati Mondiali 2025:

Qualificazioni Mondiali 2025 | FASE 2

Andata: 13/14 marzo 2024

Ritorno: 16/17 marzo 2024

Squadre: Lituania, Ucraina, Belgio + 5 qualificate dalla fase 1

Qualificazioni Mondiali 2025 | FASE 3

Andata: 8/9 maggio 2024

Ritorno: 11/12 maggio 2024

Squadre: 4 qualificate dalla fase 2 + 18 partecipanti agli EHF EURO 2024

Già qualificate ai Mondiali 2025: Croazia, Danimarca, Norvegia + 3 migliori classificate di EURO 2024