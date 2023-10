Pallanuoto: prime due partite della sesta giornata di A1 femminile. Vince il Plebiscito, Orizzonte devastante

Primi due incontri per il sesto turno della Serie A1 di pallanuoto al femminile: anticipi al martedì e al mercoledì in chiave Coppe Europee. Vittorie per Plebiscito Padova, che beffa in trasferta per 9-6 il Brizz Nuoto, e soprattutto per L’Ekipe Orizzonte Catania che esagera in casa del Como Nuoto siglando trenta reti, dieci delle quali per una Claudia Marletta mostruosa.

Ovviamente le siciliane restano in vetta alla graduatoria a punteggio pieno, seguono le venete in attesa degli altri incontri con la SIS Roma che scenderà in acqua domani in casa contro l’altra momentanea inseguitrice, la Pallanuoto Trieste.

Sesta giornata

Martedì 31 ottobre

BRIZZ NUOTO-PLEBISCITO PD 6-9

COMO NUOTO RECOARO-EKIPE ORIZZONTE 6-30

Classifica

L’EKIPE ORIZZONTE 18 *

C.S. PLEBISCITO PD 15 *

S.I.S. ROMA 12

PALLANUOTO TRIESTE 12

RAPALLO PALLANUOTO 9

BRIZZ NUOTO 6 *

COSENZA PALLANUOTO 6

NETAFIM BOGLIASCO 1951 3

COMO NUOTO RECOARO 0 *

U.S. L. LOCATELLI GENOVA 0

* Una partita in più

Photo LiveMedia/Domenico Cippitelli