Calcio a 5: Italia-Spagna si giocherà a Faenza. Il destino iridato degli azzurri

Italia-Spagna, valida per l’ultima giornata del Girone D dell’Elite Round di qualificazione ai Mondiali di calcio a 5 di Uzbekistan 2024, si giocherà a Faenza, il prossimo 20 dicembre.

A renderlo noto è stata la Divisione Calcio a 5, in vista della volata finale per cercare di strappare il pass iridato, o quantomeno di accesso ai playoff, che attende gli azzurri di Massimiliano Bellarte.

Si torna nella città romagnola 7 anni dopo l’ultima volta, quando nel 2016 l’Italia sconfisse 3-1 la Romania in un match amichevole.

Per completare il percorso nel girone, va ricordato, a Musumeci e compagni – attualmente secondi a quota 7 punti – mancano due partite: quella in trasferta contro la Slovenia e quella in casa contro la Spagna, entrambe saranno pesantissime e decisive per decidere le sorti del futsal azzurro a livello planetario.

FIFA FUTSAL WORLD CUP 2024 – ELITE ROUND

GRUPPO A: Kazakistan, Romania, Azerbaigian, Paesi Bassi

GRUPPO B: Ucraina, Polonia, Serbia, Belgio

GRUPPO C: Croazia, Slovacchia, Francia, Germania

GRUPPO D: Spagna, Italia, Slovenia, Repubblica Ceca

GRUPPO E: Portogallo, Georgia, Armenia, Finlandia

IL CALENDARIO DEL GRUPPO D

1ª giornata: Repubblica Ceca-Spagna 0-3; Italia-Slovenia 3-1

2ª giornata: Spagna-Italia 1-0; Slovenia-Repubblica Ceca 2-1

3ª giornata: Italia-Repubblica Ceca 6-5; Slovenia-Spagna 1-1

4ª giornata: Spagna-Slovenia 4-0; Repubblica Ceca-Italia 3-3



Classifica

Spagna 10 (d.r. +8), Italia 7 (d.r. +2), Slovenia 4 (d.r. -5), Repubblica Ceca 1 (d.r. -5)

5a giornata (venerdì 15 dicembre)

Slovenia-Italia, ore tbc, Tivoli Hall di Lubiana; Spagna-Repubblica Ceca, ore tbc

6a giornata (mercoledì 20 dicembre)

Italia-Spagna, ore tbc, PalaCattani di Faenza; Repubblica Ceca-Slovenia, ore tbc

ALTRE DATE

Sorteggio play off Elite Round: 25 gennaio 2024

Play off Elite Round: 8-17 aprile 2024

ALBO D’ORO FIFA FUTSAL WORLD CUP

1989 Brasile; 1992 Brasile; 1996 Brasile; 2000 Spagna; 2004 Spagna; 2008 Brasile; 2012 Brasile; 2016 Argentina; 2021 Portogallo

Foto: Divisione Calcio a 5