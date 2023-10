Pallamano femminile, Serie A1 2023-2024: Cassano Magnago e Cassa Rurale Pontinia non sbagliano, bene anche Jomi Salerno

Brixen Südtirol, nonostante una partita in meno rispetto alla concorrenza, resta al comando della classifica provvisoria della regular season dopo la quarta giornata valida per la Serie A1 2023-2024 di pallamano femminile. Le altoatesine condividono il primato con Cassano Magnago e Cassa Rurale Pontinia, team che non hanno avuto particolari problemi ad imporsi nel weekend appena concluso.

Le lombarde hanno vinto contro Cellini Padova per 22-26, mentre la compagine laziale non ha lasciato scampo a Lions Sassari imponendosi in trasferta con il netto risultato finale di 25-42. La formazione sarda ha provato a respingere le rivali nella prima parte dell’incontro, missione fallita con il passare dei minuti.

Affermazioni relativamente semplici anche da parte di Jomi Salerno e AC Life Style Erice. Nel primo caso le campionesse in carica hanno primeggiato 31-21 contro Venplast Dossobuono, mentre la realtà siciliana ha battuto per 38-19 il Mezzocorona.

Per la conclusione del quarto turno del campionato nostrano dovremmo attendere ancora qualche giorno visto l’impegno di Brixen Südtirol nella European Cup contro le austriache dell’Atzgersdorf. Le altoatesine giocheranno nella giornata del 4 ottobre contro Casalgrande Padana

RISULTATI

AC Life Style Erice – Mezzocorona 38-19

Venplast Dossobuono – Jomi Salerno 21-31

Cellini Padova – Cassano Magnago 22-26

Lions Sassari – Cassa Rurale Pontinia 25-42

CLASSIFICA

Brixen Südtirol 6 pti*, Cassano Magnago 6, Cassa Rurale Pontinia 6, AC Life Style Erice 4*, Jomi Salerno 4*, Casalgrande Padana 4*, Mezzocorona 2, Venplast Dossobuono 2, Teramo 0*, Cellini Padova 0*, Lions Sassari 0

Foto: Sabrina Rossi/FIGH