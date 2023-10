Calcio a 5, Eboli sconfitte Stalitsa Minsk e approda all’Elite Round della Champions League

Missione compiuta per Città di Eboli nel terzo e conclusivo turno del Main Round della Champions League di calcio a 5 2023-2024. Reduci dai successi per 1-0 contro il Lucenec e 4-3 contro il Doukas, la formazione guidata da Salvo Samperi affrontava lo Stalitsa Minsk nel match che metteva in palio il pass per l’Elite Round nel Gruppo 8.

Al PalaSele, la compagine nostrana si è imposta 2-0, grazie alle realizzazioni di Marinovic al 7’09” e di Venancio al 19’09” della ripresa su rigore. Da segnalare al 13’50” del secondo tempo la massima punizione fallita da Patias tra le fila di Eboli.

Un risultato che quindi permette alla squadra italiana di continuare nel percorso continentale, replicando quanto già fatto l’anno scorso. Una grande soddisfazione per gli uomini di Samperi e il presidente Gaetano Di Domenico, visto il raggiungimento di questo traguardo: essere tra le migliori 16 squadre d’Europa.

TABELLINO INCONTRO

CITTÀ DI EBOLI-STALITSA MINSK 2-0 (0-0 p.t.)

CITTÀ DI EBOLI: Dal Cin, Venancio, Patias, Liberti, Marinovic, Igor Carioca, Calderolli, Braga, Galliani, Baroni, Restaino, Quinto, Selucio, Montefalcone. All. Samperi

STALITSA MINSK: Luksha, Yeromin, Scherbich, Islamov, Osipov, Astafyeu, Umpirovich, Piskun, Gorbenko, Edimar, Yakubov, Lavor, Trofimovich, Polyakov. All. Chybisau

MARCATORI: 7’09” s.t. Marinovic (E), 19’09” rig. Venancio (E)

AMMONITI: Edimar (M), Igor Carioca (E), Yeromin (M), Lavor (M), Braga (E)

ESPULSI: al 13’49” del s.t. Edimar (M) per somma di ammonizioni, al 19’08” del s.t. Lavor (M)

NOTE: al 13’50” del s.t. Patias (E) fallisce un rigore

ARBITRI: Victor Chaix (FRA), Petar Radojcic (SRB), Martin Køster (DEN) CRONO: Simone Zanfino (ITA)

