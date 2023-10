Basket femminile, Schio vince in casa contro Roma. Sconfitta per la Virtus Bologna contro San Martino di Lupari

Si sono conclusi da poco i due anticipi previsti oggi per la quinta giornata della Serie A1 di basket femminile ovvero Famila Schio-Oxygen Roma ed Alama San Martino di Lupari-Virtus Bologna. Andiamo a riassumere brevemente come sono andati.

FAMILA WUBER SCHIO-OXYGEN ROMA 84-53

La Famila Wuber Schio vince nettamente sulla neo-promossa Oxygen Roma per 84-53 e rimane in scia alle battistrada Reyer Venezia e Virtus Bologna. Dopo un avvio di match punto a punto (11-10), le Campionesse d’Italia premono sull’acceleratore piazzando un parziale di 15-11 che gli ha consentito di volare a +14 alla prima sirena (26-12). Nel secondo quarto le padrone di casa non calano l’intensità accarezzando anche il +20 (31-12), con Roma che non riesce a contenere l’attacco vicentino faticando al contempo a colmare il gap: si va così all’intervallo lungo sul 41-27 in favore della Famila Wuber. Nella ripresa il copione della partita rimane invariato, con le venete che mantengono un margine importante sulle ospiti (53-33) senza mai mostrare il fianco concedendo possibilità alla Oxygen di rientrare: all’ultima pausa breve del match Schio conduce 60-41. Quarto conclusivo di pura gestione per le vicentine che dilagano aggiornando costantemente il massimo vantaggio, mentre Roma non riesce a rendere meno pesante il passivo: finisce 84-53 al PalaRomare, con Schio che trova la quarta vittoria in cinque partite e tiene il passo delle rivali Venezia e Virtus Bologna.

TOP SCORER

Schio: Guirantes 16, Parks 13, Sottana 11

Roma: Kalu 13, Dongue 12, Czukor 10

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 67-60

Prima sconfitta in Campionato per la Virtus Bologna. Le bianconere, infatti, cadono in Veneto contro il San Martino di Lupari per 67-60 ed incassano così il secondo ko settimanale dopo quello di pochi giorni fa in Eurolega. Le patavine vengono trascinate da una Rae Lin d’Alie in stato di grazia autrice di ben 25 punti insieme alla doppia di Kostowicz con 11 punti e 17 rimbalzi, mentre alle bolognesi non basta la doppia doppia di Olbis Andre’ (13 punti e 12 rimbalzi). Botta e risposta in apertura di match (5-4), con San Martino di Lupari che innesta le marce alte e piazza un break micidiale di 11-0 che le porta sul +11 dopo 10’ di gioco (18-7). Nel secondo quarto la compagine veneta non si volta e continua a macinare punti fino al +20 (33-13), con la Virtus Bologna che sembra ritrovarsi smarrita senza riuscire a ritrovare lucidità in attacco per provare a risalire la china: al termine del primo tempo San Martino di Lupari conduce per 35-22. Nel terzo parziale le emiliane riescono a colmare parzialmente il gap fino al -9 (50-41), ma la squadra di casa si ritrova subito e respinge l’assalto delle bianconere: alla terza sirena punteggio ancora favorevole alle patavine (57-42). Nel quarto finale l’Alama gestisce il vantaggio accumulato nelle frazioni precedenti, nonostante il tentativo disperato della Virtus Bologna di rientrare in partita: finisce 67-60, con San Martino di Lupari che centra il terzo successo in Campionato ed infligge il primo ko della regular season alle V-nere.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: D’Alie 25, Vente 13, Kostowicz 11

Virtus Bologna: Andre’ 13, Dojkic, Zandalasini e Pasa 10

Credit: Ciamillo