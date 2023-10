Pallamano: domani i sorteggi di European Cup 2023: le urne di Salerno, Erice e Brixen

Tra meno di ventiquattro ore Salerno, Erice e Brixen scopriranno quale sarà il loro prossimo futuro in campo internazionale. Si svolgerà infatti domani, martedì 3 ottobre, a Vienna il sorteggio dell’European Cup 2023 femminile che stabilirà gli attesi abbinamenti della terza fase di competizione.

Saranno in tutto trentadue le squadre coinvolte facente parte di otto Nazioni tra cui Croazia, Grecia, Italia, Olanda, Portogallo, Slovacchia, Spagna e Turchia, per un totale di sedici incontri tutti pianificati tra l’11 e 12 e il 19/19 novembre.

Da regolamento Salerno ed Erice graviteranno nella prima urna, mentre Brixen sarà inserita nella seconda. In questo segmento non ci sarà alcun vincolo di natura geografica, per cui è fattibile anche assistere a un derby Nazionale.

Il sorteggio sarà trasmesso integralmente sul canale YouTube “Home of Handball”. L’inizio è previsto per le ore 11:00. Di seguito la composizione delle due urne

EUROPEAN CUP 2023 FEMMINILE, FASE 3: LE URNE DEL SORTEGGIO

PRIMA URNA: Bjelovar (CRO), Hazena Kynzvart (CZE), Gran Canaria (ESP), Ionias (GRE), Vestmannaeyjar (ISL), Maccabi Haarazim Ramat Gan (ISR), Jomi Salerno (ITA), AC Life Style Erice (ITA), Skopje (MKD), Rudar (MNE), Venlo (NED), Lisboa e Benfica (POR), Herzogenbuchsee (SUI), Michalovce (SVK), Yalikavaspor (TUR), Konyaalti (TUR)

SECONDA URNA: Eupen (BEL), Krivaja (BIH), Dugo Selo ’55 (CRO), Elche (ESP), Granollers (ESP), Neistin (FAR), Thessaloniki (GRE), Brixen Südtirol (ITA), Istogu (KOS), Malta Phoenix (MLT), Westfriesland (NED), Madeira (POR), Izola (SLO), Ajdovscina (SLO), Slovan Duslo Sala (SVK), Ankara Yenimahalle (TUR)

