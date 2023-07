Pallamano, sorteggiate le avversarie delle squadre italiane in European Cup

Il dado è tratto. È stato finalmente definito il quadro delle otto squadre italiane (quattro maschili e quattro femminili) di pallamano che parteciperanno alla prossima stagione 2022-2023 di European Cup.

In campo maschile apriranno le danze Merano e Brixen, impegnate già tra il 9/10 e il 16/17 settembre con il primo turno, dove sfideranno nello specifico i serbi della Dinamo Pancevo e i lituani dell’Amber. I primi sono una vecchia conoscenza italiana, vista l’eliminazione dello scorso anno subita contro il Conversano; i secondi invece sono dei debuttanti nella Coppa.

Successivamente, tra il 14/15 e il 21/22 ottobre, sarà la volta della Junior Fasano e di Sassari. I pugliesi fronteggiarono rispettivamente la vincente tra Robe Zubri e Brno. Più ostica la sfida di Sassari che dovrà invece vedersela con l’Olympiacos, una delle squadre di punta del campionato greco.

Entreranno tutte al secondo round invece le compagini del torneo femminile, in scena il 23/24 settembre e il 30 settembre/1 ottobre. La Jomi Salerno fronteggerà nello specifico le azere del Kur, Brixen sfiderà le austriache dell’Atzgersdorf, Pontinia le slovacche dello Slovan Duslo Sala, mentre Erice dovrà superare l’H71. Di seguito tutti i dettagli.

EUROPEAN CUP 2023: GLI ABBINAMENTI DELLE ITALIANE

Torneo maschile

Meran vs Dinamo Pancevo (SRB)

Amber (LTU) vs Brixen

vincente Meran/Dinamo vs KRAS/Volendam (NED)

Sidea Group Junior Fasano (ITA) vs vincente ROBE Zubri/Brno (CZE)

Azeryol (AZE) vs vincente Amber/Brixen

Raimond Sassari vs Olympiakos (GRE)

Torneo femminile

Slovan Duslo Sala (SVK) vs Cassa Ruale Pontinia

Handball Erice ARL vs H71 (FAR)

Kur (AZE) vs Jomi Salerno

Atzgersdorf (AUT) vs Brixen Südtirol

Foto: FIGH