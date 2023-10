Pallamano, Serie A Gold: Conversano, Bolzano e Cassano Magnano continuano a punteggio pieno

La quarta giornata della stagione regolare della Serie A Gold 2023-2024 di pallamano è andata totalmente in archivio. Ecco come sono andate le cose nelle sette partite in programma.

Conversano, Bolzano e Cassano Magnano scandiscono il passo: quattro partite e altrettante affermazioni. I pugliesi hanno battuto il Brixen 27-23, gli altoatesini sono passati di misura 22-23 sul campo della Teamnetwork Albatro, i lombardi invece si sono imposti 35-33 sul Fasano, in una partita ricca di gol ed emozioni.

Nelle altre gare invece, Carpi ha regolato Trieste 32-26 mentre Sassari e la Macagi Cingoli hanno potuto gioire battendo rispettivamente il Secchia Rubiera (27-31 a domicilio) e la Sparer Eppan (31-30, di misura), fra le mura amiche.

Infine da registrare c’è il 31-26 dell’Alperia Black Devils ai danni del Pressano. Di seguito i risultati e la classifica aggiornata del torneo.

I risultati della quarta giornata

Teamnetwork Albatro – Bolzano 22-23

Carpi – Trieste 32-26

Secchia Rubiera – Raimond Ego Sassari 27-31

Macagi Cingoli – Sparer Eppan 31-30

Conversano – Brixen 27-23

Alperia Black Devils – Pressano 31-26

Cassano Magnago – Sidea Group Fasano 35-33

La classifica: Conversano 8 pti, Bozen 8, Cassano Magnago 8, Brixen 6, Sidea Group Fasano 6, Raimond Ego Sassari 4, Alperia Black Devils 4*, Teamnetwork Albatro 2, Macagi Cingoli 2, Trieste 2*, Carpi 2, Pressano 1, Secchia Rubiera 1, Sparer Eppan 0

*una gara da recuperare

Foto: FIGH