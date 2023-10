Pagelle Roma-Monza 1-0, i voti: estasi El Shaarawy, disastro D’Ambrosio, non basta Di Gregorio

A partire dalle ore 12.30 di quest’oggi, domenica 22 ottobre, la Roma di José Mourinho all’interno dell’Olimpico, ha accolto il Monza di Raffaele Palladino. Il match tra i giallorossi e i biancorossi è terminato con il risultato di 1-0. Decisiva la rete di El Shaarawy al 90esimo, in grado di piegare Di Gregorio e compagni. Ma ecco di seguito le pagelle del match odierno.

ROMA-MONZA 1-0: LE PAGELLE

ROMA

Rui Patricio 6,5: oggi non è chiamato a fare gli straordinari. Chiamato poche volte in causa, si mostra in ogni caso sempre sul pezzo e rimane in partita. Attento sul finale, salva sul tiro di Donati.

Mancini 6,5: il difensore della Roma riesce a giocare una buona partita in fase difensiva. Prova anche a gettarsi in avanti ma non riesce a incidere.

Cristante 6: la sua gara è stata alquanto ordinata. Nessuno svarione e, nonostante i match con la Nazionale di Spalletti, è apparso sempre in partita e mai stanco. Un po’ di nervosismo sul finire gli costa il cartellino giallo.

Ndicka 6,5: solido e roccioso, sin da subito ha fatto capire agli attaccanti del Monza che sarebbe stata una giornata complicatissima. Ottima la sua prestazione. Dal 73′ Llorente 6: deve difendere la propria porta e lo fa bene.

Karsdorp 6: match da sei politico per lui. Fa il suo compito, è attento in fase difensiva e le sortite offensive non sono estremamente efficaci. Dal 73′ Zalewski 6: deve ringhiare e lottare sui palloni e lo fa. Sua la ripartenza in occasione della rete giallorossa.

Bove 6: partita da sufficienza. Non brilla per particolari acuti, ma è bravo in interdizione. Dal 63′ El Shaarawy 7,5: sin da subito si adatta al ritmo del match ed è frizzante. Al 90esimo si regala e regala a compagni, tifosi e mister, il gol dell’1-0. Decisivo.

Paredes 6: l’ex giocatore di Juventus e PSG, mette in mostra le sue doti ed è prezioso in fase di interdizione. Pochi errori e partita sufficiente.

Aouar 6: partecipa soprattutto alla manovra offensiva della squadra e si impegna.

Spinazzola 6,5: spinge parecchio sulla propria fascia e da filo da torcere alla retrovia brianzola. Sguscia via diverse volte e sembra sempre che dai suoi piedi possa arrivare qualcosa di pericoloso. Dall’80’ Kristensen 6,5: salta su Donati e dal suo colpo di testa arriva il gol di El Shaarawy.

Belotti 6: prova in tutti i modi a incidere e il colpo di testa parato da Di Gregorio è un esempio. Lotta e si fa trovare sempre pronto ma non riesce a spingere dentro il pallone. Dal 63′ Azmoun 6,5: entra e vuole mettere in difficoltà Mourinho per le prossime partite. Bravo ed estremamente carico, colpisce il palo che gli nega la gioia del gol.

Lukaku 5,5: il palo sul finire gli nega il gol. Per il resto non è una gara semplice per lui che deve lottare contro i giganti difensori monzesi e no riesce a lasciare lo zampino. Sul finale, a porta vuota, non calcia dalla distanza e si lascia scippare il pallone. Non in giornata.

MONZA

Di Gregorio 6,5: il portiere del Monza è probabilmente il migliore in campo dei suoi. Con una parata d’istinto salva la sua squadra in occasione del velenosissimo colpo di testa di Belotti. Poi è sempre vigile e non può nulla sul gol di El Shaarawy.

D’Ambrosio 4: a dir poco disastroso. Espulso per doppio giallo, il secondo estremamente ingenuo per un fallo su Belotti che si trovava a 80 metri dalla porta, e compromette l’intero match.

Marì 6: ordinato e attento interviene quando necessario e difficilmente si lascia superare.

Caldirola 6: sempre sul pezzo, il difensore brianzolo contiene gli attacchi della Roma. In occasione del gol può poco o nulla.

Pedro Pereira 5: lo si è visto veramente poco; nominato ancora meno, gioca pochi palloni. Rimandato. Dal 46′ Birindelli 6: partita da sufficienza.

Gagliardini 6: è tra i più attivi dei suoi, corre, lotta e si fa sentire. Esperto.

Pessina 5,5: si sente poco in campo, non giganteggia.

Kyriakopoulos 6: composto e attento, deve contenere le sortite offensive romaniste e ci riesce bene. Dall’85’ Donati 5: gli bastano cinque minuti per un’insufficienza. Kristensen, in occasione del gol, lo sovrasta e dal colpi di testa del danese nasce il gol giallorosso.

Colpani 6: il giocatore con più tecnica in casa Monza, si fa vedere in diverse occasioni e gioca una buonissima partita. Ancora in un buon momento. Dal 65′ Vignato 6: entra bene e fa ammattire, a tratti, la difesa giallorossa.

Machin 5,5: costretto a lasciare il campo visto l’espulsione di D’Ambrosio, si vede poco e gli strappi non sono eccezionali. Dal 47′ Carboni 5,5: partita alquanto anonima, lo si vede poco.

Colombo 5,5: giornata non semplice contro i difensori della Roma, fa a sportellate ma niente di più. Dal 65′ Mota 5,5: prova ad accendere l’attacco biancorosso.

Foto: LaPresse