Pagelle Italia-Qatar 3-0 volley: pronto riscatto di Michieletto, ancora bene Galassi, RomanÃ² svogliato

Tutto facile per l’Italia nella sfida contro il Qatar. La squadra di De Giorgi ha vinto 3-0 (25-19, 25-20, 25-19) come da pronostico la sfida contro gli asiatici al termine di u n match poco spettacolare nel quale gli azzurri hanno rischiato poco o nulla e sono stati praticamente sempre avanti, svolgendo al meglio i compiti assegnati. Pronto riscatto di Alessandro Michieletto dopo il farraginoso avvio di gara di ieri che aveva costretto De Giorgi a sostituirlo. Oggi l’attaccante di Trento ha giocato un ottimo match, trascinando gli azzurri alla vittoria. Bene ancora i centrali e Rinaldi entrato al posto di Lavia e poi rimasto in campo da protagonista fino alla fine. La nota negativa è la prova di un Romanò poco brillante e forse poco motivato vista la facilità del match.

PAGELLE ITALIA-QATAR 3-0 VOLLEY

SIMONE GIANNELLI: 7. Va con un filo di gas, sempre preciso ed efficace, senza difficoltà con la ricezione spesso sulla testa.

YURI ROMANÒ: 5.5. Partita non certo da ricordare per l’opposto azzurro che fatica ad entrare in partita e riesce a trovare il ritmo giusto solo nel finale del secondo set quando mette a terra i tre palloni consecutivi che, di fatto, spingono gli azzurri sul 2-0.

GIANLUCA GALASSI: 7. Il centrale azzurro si conferma in gran forma. bene in attacco, utile a muro e intelligente al servizio dove, senza forzare, mette in costante difficoltà la ricezione avversaria.

ALESSANDRO MICHIELETTO: 7.5. Di gran lunga il migliore in campo. Dimentica in fretta il debutto negativo e mette a terra tutto quello che passa dalle parti della rete con diverse soluzioni.

GIOVANNI SANGUINETTI: 6.5. Quando viene chiamato in causa in attacco si fa trovare pronto, non sempre efficace a muro e al servizio..

DANIELE LAVIA: 6. Gioca poco meno di un set, poi si sistema in panchina e si prende un turno di riposo.

FABIO BALASO: 7.5. Lo stakanovista azzurro è sempre pronto, su tutti i palloni. Una presenza costante che incoraggia i compagni e smonta gli avversari.

TOMMASO RINALDI: 7. Secondo ingresso in corsa e seconda sfida da protagonista. Scala posizioni il modenese e piace il suo atteggiamento sempre positivo.

Foto Fivb