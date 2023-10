Padel, Fip Platinum Sardegna: Orsi vince all’esordio insieme alla spagnola Mesa, bene anche Marchetti/Pappacena

Aspettando l’esordio dei big, gli italiani si esaltano al TC Cagliari. Nella prima giornata del FIP PLATINUM Sardegna, torneo internazionale di padel facente parte del Cupra FIP Tour 2023, esultano, in campo femminile, Carolina Orsi, che in coppia con la spagnola Carla Mesa Salazar ha battuto con un doppio 6-3 Marta Borrero e Ksenia Sharifova, ma anche Chiara Pappacena e Giorgia Marchetti, uscite vincitrici dalla sfida contro la spagnola Marta Arellano Navarro e la brasiliana Raquel Piltcher anche loro con un 6-3 6-3.

“Abbiamo iniziato bene questo torneo, anche perchè Borrero/Sharifova è una coppia che si sta mettendo in mostra per risultati e qualità. Loro sono toste e difficili da affrontare ed è per questo che sono soddisfatta di questo esordio, anche perchè giocavamo all’aperto e venendo da impegni indoor non è mai semplice ritrovarsi sul campo open. L’obiettivo per questo torneo? Sicuramente i quarti di finale, dove, se tutto andrà come da pronostico, dovremmo incrociare le numero uno del tabellone, due giocatrici top ten (Icardo-Riera, rispettivamente numero 10 e 8 del ranking FIP, ndr). Ma il campo come sempre è giudice supremo e vedremo, nel caso, cosa succederà”, ha dichiarato Orsi al termine della sua partita.

“Vincere giocando un torneo in casa è sempre bello – hanno invece affermato Pappacena e Marchetti dopo il loro successo -. Per la prossima partita vorremmo tanta gente a tifare per noi”. Anche perché l’avversario sarà di livello. Dall’altra parte della rete si presenteranno infatti le teste di serie numero 3 del torneo, ossia Carmen Goenaga Garcia e Lucia Martinez Gomez, che esordiranno direttamente dagli ottavi dopo il bye al primo turno.

Nel torneo maschile bene gli italo-argentini Nicolas Suescun e Facundo Dominguez, che hanno eliminato 6-3 6-3 gli spagnoli Pablo Lijo (che nel 2020, a Cagliari, vinse le CUPRA FIP Finals) ed Eduardo Alonso. Domani, con inizio alle ore 10.30, si chiuderà il primo turno con i restanti 12 incontri.

Foto: FIP