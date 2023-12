Milano Premier Padel P1, esordio vincente per Paquito/Chingotto. Eliminati i Gutierrez e le italiane Pappacena/Marchetti

Si è conclusa poco fa la seconda giornata del Milano Premier Padel P1 2023, ultimo torneo stagionale del circuito Premier Padel. In un Allianz Cloud che è andato via via sempre più a riempirsi con il passare delle ore, si sono disputati oggi i primi incontri validi per i sedicesimi di finale di entrambi i tabelloni e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere ciò che è successo nei match più importanti.

In campo maschile buona la prima per Paquito Navarro e Federico Chingotto. Al loro penultimo torneo insieme prima della separazione (l’ultimo ballo sarà al Barcellona Master finale del World Padel Tour, evento in programma dal 14 al 17 dicembre), lo spagnolo e l’argentino (n.4 del seeding) hanno dominato all’esordio contro gli italo-argentini Aris Patiniotis e Facundo Dominguez e si sono imposti per 6-2 6-4. Ora al prossimo turno Paquito e Chingotto dovranno vedersela con i finalisti della scorsa stagione, ovvero Lucas Bergamini/Victor Ruiz (9), usciti vincitori quest’oggi dalla sfida contro Goenaga/Martinez con un doppio 6-3.

Tra i big hanno poi trovato il successo Momo Gonzalez/Javi Garrido (7) e Jon Sanz/Jorge Nieto (10). I primi hanno sconfitto Lijo/Cepero con un netto 6-2 6-3, mentre Sanz/Nieto hanno superato l’italo-argentino Denis Perno e lo spagnolo Jorge Ruiz con un perentorio 6-2 6-1. Niente da fare invece per Sanyo Gutierrez e suo cugino Cristian (8), battuti a sorpresa da Rafael Mendez/Javier Rico per 6-3 4-6 6-2.

Tra le donne tutto è andato secondo i pronostici. Nella prima giornata di partite valide per il tabellone principale, hanno infatti vinto tutte le favorite: Delfina Brea e Bea Gonzalez (teste di serie n.3) hanno sconfitto Caldera/Nogueira per 6-1 6-2, l’attesissima Alejandra Salazar (al suo primo torneo in Italia dopo l’assenza per infortunio all’Italy Major Premier Padel di luglio) e Sofia Araujo (4) si sono imposte contro Martinez/Navarro per 6-3 6-0, Tamara Icardo e Virginia Riera (5) hanno battuto Collombon/Rufo con il punteggio di 6-2 6-2 e, infine, Jessica Castello e Aranzazu Osoro (6) hanno superato Aguilar/Canellas con un sudato 6-2 6-7(4) 6-3. Eliminate invece purtroppo le wild card italiane Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena: le due azzurre non sono riuscite a fare male alle spagnole Barrera/Merino e si sono arrese per 6-1 6-4 in un’ora e 16 minuti.

