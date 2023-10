Padel, FIP Platinum Sardegna: Martina Pugliesi vola in tabellone

Ci sarà un’altra italiana al via del FIP PLATINUM Sardegna, torneo di padel facente parte del Cupra FIP Tour 2023. Martina Pugliesi, 36enne di Tivoli, in coppia con la spagnola Elsa Rebecca Terranova ha superato il terzo e decisivo turno di qualificazioni al TC Cagliari, battendo 4-6 6-3 6-1 le altre azzurre Caterina Baldi e Valentina Tommasi al termine di una battaglia durata un’ora e 47 minuti.

Pugliesi si aggiunge quindi a Carolina Orsi (che giocherà con la spagnola Carla Mesa Salazar), Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena (in campo insieme), già di diritto per ranking nel tabellone principale. Niente da fare, invece, per Martina Parmigiani (in coppia con l’argentina Marianela Montesi) e Alessia La Monaca (con la spagnola Clara Miret Llorach), battute in serata nel terzo turno di qualificazione a un passo dal main draw.

Domani e mercoledì si disputeranno gli incontri del primo turno per tutte le coppie, ad eccezione delle prime quattro coppie del seeding di entrambi i tabelloni, che beneficeranno di un bye. In campo maschile salteranno dunque il primo turno Fede Chingotto/Mike Yanguas (1), Momo Gonzalez/Javier Garrido (2), Maxi Sanchez/Luciano Capra (3) e Nieto/Rico (4); nel torneo femminile, invece, inizieranno direttamente dagli ottavi di finale Tamara Icardo/Maria Virginia Riera (1), Patty Llaguno/Lucia Sainz (2), Carmen Goenaga/Lucia Martinez (3) e Alix Collombon/Lea Godallier (4).

Da ricordare che l’evento di Cagliari – a cui il pubblico potrà assistere gratuitamente – metterà in palio 200 punti nel ranking per i vincitori e un montepremi di 60 mila euro, equamente distribuito fra uomini e donne, per un prize money totale di 120 mila euro.

Foto: FIP