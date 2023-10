Padel: Carolina Orsi vola in finale al Fip Platinum Sardegna, bene Chingotto/Yanguas tra i maschi

Ci sarà un’italiana in finale al FIP PLATINUM Sardegna. Carolina Orsi, medaglia d’oro ai Giochi Europei di Cracovia, si giocherà il titolo, in coppia con la spagnola Carla Mesa Salazar. Le settime teste di serie del tabellone femminile hanno battuto oggi 6-2 7-5 in un’ora e 38′ Marina Martinez Lobo e Nuria Rodriguez (6) e ora sfideranno nell’ultimo atto del torneo le spagnole Patty Llaguno e Lucia Sainz (2), uscite vittoriose dall’altra semifinale contro la spagnola Beatriz Caldera Sanchez e la portoghese Ana Caterina Nogueira (8) con un doppio 6-4 6-4.

“Ci tenevo tantissimo, non capita così spesso di giocare un torneo di questo livello a casa tua, l’Italia, e conquistare una finale così importante qui è una gioia indescrivibile – le parole di Orsi dopo al vittoria -. Il pubblico di Cagliari è stato grande e lo aspetto qui domani”. “Sono molto contenta di aver raggiunto questo traguardo con Carolina”, ha aggiunto Mesa.

In campo maschile la finale sarà invece tra Mike Yanguas/Federico Chingotto (1) e Francisco Manuel Gil/Ramiro Moyano (5). Quest’oggi la prima coppia ha battuto gli argentini Maxi Sanchez/Lucho Capra (3) con un doppio 6-4 in un’ora e 27 minuti, mentre Gil e Moyano hanno vinto l’altra semifinale contro ‘Coki Nieto’/Javier Rico per 7-6 7-6 dopo un’ora e 56 minuti di gioco. Domani le finali inizieranno alle ore 9:30: la prima sarà quella femminile, poi a seguire ci sarà quella maschile.

Foto: padelfip