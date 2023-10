Ordine d’arrivo F1, GP USA 2023: Verstappen vince, Sainz ha lottato per il podio, Leclerc scivola dalla pole

Stasera è andato in scena il GP degli USA 2023, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Austin. I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul complicato tracciato in terra texana, con l’ambizione di conquistare la vittoria di metà autunno, ma anche per i piazzamenti sul podio e per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale.

Max Verstappen ha vinto il GP degli USA. Il Campione del Mondo è partito dalla sesta piazzola, ma si è reso protagonista di un’eccellente rimonta al volante della Red Bull e ha dimostrato ancora una volta il proprio strapotere. L’olandese ha bissato il successo ottenuto ieri nella Sprint Race, vincendo il quindicesimo Gran Premio in una stagione da record. Max Verstappen è salito sul gradino più alto del podio, distanziando l’arrembante Lewis Hamilton.

Il pilota della Mercedes ha disputato una gara estremamente solida e nel finale ha operato il sorpasso risolutore nei confronti di Lando Norris per ottenere la seconda posizione. Lando Norris ha meritato il terzo posto al volante della sua McLaren, riuscendo a prendere la testa della gara in partenza superando Charles Leclerc e poi con grande arguzia ha saputo difendere il piazzamento sul podio. Alle spalle del britannico si sono piazzate le due Ferrari.

Charles Leclerc è scattato dalla pole position, ma ha subito perso la posizione in favore di Norris e poi è scivolato progressivamente indietro concludendo in sesta posizione alle spalle della Red Bull di Sergio Perez (quinto) e del compagno di squadra Carlos Sainz (quarto). Giornata estremamente complicata per la Ferrari, che si è dovuta accontentare di due piazzamenti di rincalzo dopo le ottime qualifiche di venerdì.

Settima piazza per George Russell con l’altra Mercedes, Pierre Gasly ha completato la top-8 al volante della Alpine, a punti anche Lance Stroll con la Aston Martin e Yuki Tsunoda con la AlphaTauri, autore anche del giro più veloce in gara che gli è valso un punto addizionale di bonus. Fernando Alonso si è ritirato. Di seguito l’ordine d’arrivo del GP degli USA 2023, i risultati e la classifica della gara del Mondiale F1 andata in scena sul circuito di Austin.

ORDINE D’ARRIVO GP USA 2023

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lewis Hamilton (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Carlos Sainz (Ferrari)

5. Sergio Perez (Red Bull)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. George Russell (Mercedes)

8. Pierre Gasly (Alpine)

9. Lance Stroll (Aston Martin)

10. Yuki Tsunoda (AlphaTauri), giro veloce

11. Alexander Albon (Williams)

12. Logan Sargeant (Williams)

13. Nico Hulkenberg (Haas)

14. Valtteri Bottas (Alfa Romeo)

15. Guanyu Zhou (Alfa Romeo)

16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Daniel Ricciardo (AlphaTauri)

Rit. Fernando Alonso (Aston Martin)

Rit. Oscar Piastri (McLaren)

Rit. Esteban Ocon (Alpine)

RISULTATI E CLASSIFICA GP USA F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+2.225 2

3 Lando NORRIS McLaren+10.730 2

4 Carlos SAINZ Ferrari+15.134 2

5 Sergio PEREZ Red Bull Racing+18.460 2

6 Charles LECLERC Ferrari+24.662 1

7 George RUSSELL Mercedes+24.999 2

8 Pierre GASLY Alpine+47.996 2

9 Lance STROLL Aston Martin+48.696 2

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+74.385 3

11 Alexander ALBON Williams+86.714 2

12 Logan SARGEANT Williams+85.827 2

13 Nico HULKENBERG Haas F1 Team+87.314 2

14 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+95.242 2

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo1 L 2

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 2

17 Daniel RICCIARDO AlphaTauri1 L 2

18 Fernando ALONSO Aston Martin– 3

19 Oscar PIASTRI McLaren– 1

20 Esteban OCON Alpine– 1

Foto: Lapresse