Ordine d’arrivo F1, GP Qatar 2023: Max Verstappen domina a Lusail, 5° Leclerc e Sainz ritirato prima del via

Calato il sipario sul GP del Qatar, round del Mondiale 2023 di F1. Sulla pista di Lusail ultimo atto di un fine-settimana particolarmente intenso che ha visto la Sprint Shootout e la Sprint Race caratterizzare il sabato, mentre nel day-1 le qualifiche hanno tenuto banco per definire lo schieramento di partenza odierno. Complicato per piloti e team mettere insieme tutto, in un contesto molto complicato per la tanta sabbia in pista e la questione legata ai track-limits.

Una criticità che ha costretto la Direzione Gara a considerare per oggi questo cambiamento: le gomme non dovevano essere usate per più di 20 giri in caso di nuovo treno e 22 tornate in caso di set di gomme usate, con l’indicazione obbligatoria per ogni pilota e squadra di effettuare almeno tre pit-stop nel corso del GP qatariano (di 57 giri totali).

Una gara nella quale Max Verstappen, che ieri si è laureato per la terza volta campione del mondo, aveva voglia di porre la ciliegina sulla torta. Partiva dalla pole l’olandese e le chance per concludere davanti a tutti sotto la bandiera a scacchi c’erano tutte. Un connubio con la RB19 invidiabile che ha permesso all’olandese di dominare la scena in lungo e in largo nel corso di questo campionato.

Per la Ferrari una domenica non facile su una pista non così amica della SF-23. La successione di curve veloci ha messo non poco in difficoltà la Rossa, specialmente per il sottosterzo che ha afflitto nell’intero week end la monoposto di Maranello.

RISULTATI E CLASSIFICA GP QATAR F1 2023

1 Max VERSTAPPEN Red Bull RacingLEADER 3

2 Oscar PIASTRI McLaren+4.833 3

3 Lando NORRIS McLaren+5.969 3

4 George RUSSELL Mercedes+34.119 4

5 Charles LECLERC Ferrari+38.976 3

6 Fernando ALONSO Aston Martin+49.032 3

7 Esteban OCON Alpine+62.390 3

8 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo+66.563 3

9 Guanyu ZHOU Alfa Romeo+76.127 3

10 Sergio PEREZ Red Bull Racing+80.181 3

11 Lance STROLL Aston Martin+81.652 3

12 Pierre GASLY Alpine+82.300 3

13 Alexander ALBON Williams+91.014 3

14 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team1 L 3

15 Yuki TSUNODA AlphaTauri1 L 3

16 Nico HULKENBERG Haas F1 Team1 L 3

17 Liam LAWSON AlphaTauri1 L 3

18 Logan SARGEANT Williams– 3

19 Lewis HAMILTON Mercedes– – –

20 Carlos SAINZ Ferrari– – –

Foto: LaPresse