Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv oggi in tv: orario Eurolega basket, programma streaming

L’Olimpia Milano cerca una vittoria per scacciare il periodo negativo in Eurolega. I meneghini ospitano oggi martedì 31 Ottobre al Forum di Assago – inizio del match alle ore 20:30 – gli israeliani del Maccabi Tel Aviv nel recupero della seconda giornata della regular season 2023-2024, rinviata per via delle note vicende extra-sportive.

I meneghini hanno bisogno di invertire la rotta dopo due ko consecutivi in Europa contro i campioni in carica del Real Madrid (88-71) e contro l’Alba Berlino (85-82), con un record di 1-3 finora. Coach Ettore Messina saprà sicuramente toccare le corde giuste dei suoi ragazzi, reduci anche dal ko interno in Campionato contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (82-90).

Il Maccabi Tel Aviv prova a rialzare la testa dopo la pesante sconfitta rimediata pochi giorni fa contro l’AS Monaco (107-79), con ancora delle partite rinviate prossimamente a causa di quanto sta accadendo in Israele che ha decisamente poco a che fare con lo sport. 2-2 è il bilancio del Maccabi dopo quattro turni disputati, con Lorenzo Brown che proverà a trascinare ancora una volta i compagni.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questa grande partita di Eurolega!

SEGUI TUTTA LA SERIE A E L’EUROLEGA DI BASKET SU DAZN A SOLI 9.99€ AL MESE

CALENDARIO OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV EUROLEGA BASKET 2023 OGGI

Martedì 31 Ottobre

Ore 20:45 EA7 Emporio Armani Milano-Maccabi Tel Aviv – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-MACCABI TEL AVIV EUROLEGA BASKET 2023 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

Credit: Ciamillo