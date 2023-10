Nuoto, Thomas Ceccon vola nei 100 dorso a Berlino! Tris di vittorie per l’azzurro in Coppa del Mondo

Chiusura con il punto esclamativo per Thomas Ceccon la prima tappa della Coppa del Mondo di nuoto a Berlino (Germania). Il veneto, impegnato nella Finale dei 100 dorso, ha ottenuto il terzo successo dopo i sigilli nei 200 dorso e nei 100 stile libero.

Ceccon, esprimendo una nuotata potente e molto bella da vedere, ha realizzato l’eccellente crono da 52.27 (passaggio ai 50 metri di 25.19), non troppo distante dal suo primato del mondo di 51.60. Curiosamente, Thomas si è imposto con lo stesso tempo con cui ha vinto l’argento ai Mondiali di nuoto a Fukuoka (Giappone) di quest’anno, ma in un momento della stagione decisamente diverso.

Il veneto, infatti, è in piena preparazione in vista dell’annata che culminerà con le Olimpiadi di Parigi 2024 e vedrà i Mondiali di Doha nel prossimo febbraio e gli Europei. Ceccon si è cimentato in diverse specialità e con crono considerevoli:

47.97 nei 100 stile a 26 centesimi dal suo primato personale di 47.71 nuotato alle Olimpiadi di Tokyo

1:56.64 nei 200 dorso, terzo miglior tempo all-time italiano, sbriciolando il suo primato di più di 3″.

Da capire quale sarà il programma gare dell’azzurro e se, oltre i 100 dorso per i Giochi, si opterà per un’altra specialità. Niente da fare per Nicolò Martinenghi, che non è entrato nella Finale dei 200 rana (2:14.31, primo degli esclusi), nell’atto conclusivo in cui il cinese Qin Haiyang ha fatto tripletta come Ceccon, aggiudicandosi la prova in 2:07.45 (record della manifestazione).

Foto: LaPresse