Nuoto, Thomas Ceccon secondo nei 200 dorso in Coppa del Mondo con record personale. Quarto Martinenghi nei 100 rana ‘All Stars’

La Coppa del Mondo di nuoto arriva nel complesso Oaka di Atene e l’Italia può guardare con il sorriso ai futuri impegni. Buoni, ottimi segnali da Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi, gli unici rappresentanti azzurri a questo appuntamento greco, che fanno subito sentire la propria voce.

Partiamo dal poliedrico nuotatore nato a Thiene, che firma il nuovo personale nei 200 dorso chiudendo la gara al secondo posto alle spalle del sudafricano Pieter Coetze. Il sudafricano è protagonista di una gran rimonta e vince in 1’56”32, l’azzurro sorride invece con il suo 1’56”46, a 17 centesimi dal record nazionale di Matteo Restivo fatto segnare nel 2018 a Glasgow.

Segnali di crescita anche per Martinenghi; il campione del mondo di Budapest è quarto in una gara dei 100 rana che comprende tutti i migliori interpreti della disciplina, vinta dal cinese Haiyang Qin in 58”44; all’azzurro è mancato qualcosina negli ultimi venti metri, chiudendo in 59”70 alle spalle anche di Nic Fink (59”28) e Arno Kamminga (59”40), ma ha inanellato una prestazione migliore rispetto a quanto fatto a Berlino la scorsa settimana.

Nelle altre gare, il risultato più interessante arriva nei 50 dorso femminili: Kaylee McKeown è già in ottima forma, che va vicinissima al record del mondo: per lei vittoria in 27”02 a quattro centesimi dalla cinese Liu Xiang, avanti ad Ingrid Wilm (27”94) e Kylie Masse (27”95).

