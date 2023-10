Nuoto, il calendario delle gare in vasca corta sino a dicembre: fari puntati sugli Europei a Otopeni

Si agirà con il misurino. La stagione olimpica è iniziata per il nuoto in corsie e dalla prima tappa di Coppa del Mondo a Berlino (Germania) si è compreso quanto le ambizioni di tutti sono importanti. I tempi siglati sono stati di un certo spessore e fa sicuramente piacere apprendere che Thomas Ceccon sia tra quelli che abbia mostrato di andar forte anche in un periodo dell’anno così particolare.

Circuito internazionale del nuoto che sta tendendo alla vasca lunga, per consentire anche agli atleti di testarsi in vista dell’anomala scadenza dei Mondiali di Doha, in programma nel mese di febbraio 2024. In tutto questo, le scelte da fare dovranno essere attente, considerando che la stagione in vasca corta è stata di molto ridimensionata sia a livello mondiale che italiano.

Non è un caso, infatti, che gli Assoluti a Riccione, in programma dal 28 al 30 novembre, si terranno nella piscina da 50 metri. Di conseguenza, in vista degli Europei di Otopeni (Romania) dal 5 al 10 dicembre in vasca corta, un test indicativo potrà essere in casa Italia il Trofeo Nico Sapio, previsto dal 10 all’11 novembre a Genova. Sulla base di quanto accadrà anche nell’impianto ligure, il Direttore Tecnico, Cesare Butini, prenderà le proprie decisioni.

Da capire quali saranno i nuotatori di punta coinvolti nella rassegna continentale in Romania, che per quanto previsto da un calendario decisamente fitto nel 2024 ha assunto dei contorni di secondo piano. Potrebbe essere concepita come un’occasione per provare alcune nuove leve? Lo scopriremo.

CALENDARIO GARE VASCA CORTA FINE 2023

10-11 novembre Trofeo Nico Sapio

5-10 dicembre Europei a Otopeni (Romania)

Foto: LaPresse