Nuoto, Alberto Razzetti dopo l’argento: “Ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare, testa ai 200 farfalla”

Una splendida medaglia d’argento per l’Italia per cominciare al meglio la serata di finali ai Campionati Europei di nuoto in vasca corta di Otopeni (Romania). Alberto Razzetti ha centrato la seconda posizione nei 200 misti con il crono di 1:53.09, inchinandosi solo all’inarrivabile britannico Duncan Scott che lo ha preceduto di 2″11. Bravissimo l’italiano a resistere dal ritorno nella parte finale della gara di Rapsys e Litchfield.

Queste le parole ai microfoni di Rai Sport a caldo in zona mista dell’azzurro, non soddisfatto della sua prova nonostante la medaglia: “Ho sbagliato tutto quello che potevo sbagliare stasera. Duncan è andato molto forte, però io potevo fare molto di più: una gara che è iniziata male e finita male… Per fortuna sono comunque secondo, quindi l’argento ce lo portiamo a casa e ora vediamo la prossima“.

Giornata intensa per Razzetti che non è conclusa, poiché l’azzurro affronterà fra poco la finale dei 200 farfalla nei quali dovrà affrontare la concorrenza di Noe Ponti: non sarà semplice centrare un gran risultato.

Foto: Lapresse