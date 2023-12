Nuoto, niente sorpresa nei 100 sl femminili agli Europei di Otopeni: Morini e D’Innocenzo quinta e sesta

Ci hanno provato, Sofia Morini e Giulia D’Innocenzo, ma non hanno potuto nulla contro una grandissima Freya Anderson. La britannica trionfa nella gara dei 200 stile libero valida per gli Europei in vasca corta di Otopeni, con le due azzurre che si accontentano invece del quinto e del sesto posto.

Non era scontato che arrivassero fino a questo punto, alle primissime esperienze a questi livelli. La più motivata è Sofia, che per 150 metri sembra poter attentare al terzo posto, ma nelle ultime due vasche manca lo sprint decisivo, che vale il bronzo all’altra britannica Freya Colbert. Per entrambe comunque una prova sotto il minuto e 55: 1’54”85 per Morini, undici centesimi in più per D’Innocenzo.

Dicevamo di Freya Anderson, che conquista il secondo oro della sua competizione continentale, il primo individuale dopo quello nella 4×50 mista e tre bronzi. Stavolta non si lascia sfuggire l’occasione, seguendo la ceca Barbora Seemanova che fa in pratica la lepre nei primi cento metri. Per poi, dalla quinta vasca, mettere il turbo e rimontare l’oltre secondo di svantaggio per imporsi in 1’52”16, mezzo secondo meglio della seconda classificata.

Foto: LaPresse