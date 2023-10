NFL, nella week 7 successi importanti per Eagles e Chiefs, i Ravens schiantano i Lions, tonfi per Bills e Packers

La settima settimana della NFL 2023-2024 è una di quelle week che non passano certo inosservate. Anzi, molto probabilmente ci sarà un prima, e un dopo, questo turno. Siamo ormai verso la metà della regular season, per cui ogni successo assume ulteriore valore e le indicazioni iniziano a essere importanti. Andiamo, quindi, a scoprire cos’è successo nei match di questo fine settimana.

Nella AFC arrivano risultati di un qual certo spessore. Grazie ad un Mahomes straripante (424 yds su lancio e 4 td) i Kansas City Chiefs salgono 6-1 in stagione e, soprattutto, in vetta solitaria alla Conference, dopo aver superato per 31-14 i Los Angeles Chargers che, in questa annata, sembrano proprio non riuscire a ingranare. Cadono i lanciatissimi Miami Dolphins in casa dei Philadelphia Eagles, mentre la sorpresa di giornata è il ko dei Buffalo Bills nello scontro interno alla AFC East contro i New England Patriots. Salgono a 5-2 anche i Baltimore Ravens che demoliscono i Detroit Lions con un match sontuoso di Lamar Jackson da 357 yds e 3 td su lancio e altre 36 su corsa. Stesso record anche per i Jacksonville Jaguars che mandano in crisi i New Orleans Saints, fischiati al Superdome.

Nella NFC, in attesa dei San Francisco 49ers che giocheranno questa notte in casa dei Minnesota Vikings, arriva uno scatto importante dei Philadelphia Eagles, che schiantano la squadra che sembrava più “calda” del momento, ovvero i Miami Dolphins, con un 31-17 che non ammette repliche. Jalen Hurts e compagni volano sul 6-1 in classifica, mentre come detto in precedenza arriva una rovinosa sconfitta per i Detroit Lions che falliscono l’esame di maturità in casa di Baltimore (6-38) e scendono a 5-2. A quota 4 vittorie troviamo gli Atlanta Falcons che passano in casa dei Tampa Bay Buccaneers nello scontro interno alla AFC South, mentre i Seattle Seahawks dispongono facilmente degli Arizona Cardinals e si portano sul 4-2. Prosegue la caduta libera dei Green Bay Packers che perdono anche in casa dei derelitti Denver Broncos.

I RISULTATI DELLA WEEK 7

New Orleans Saints (3-4) – Jacksonville Jaguars (5-2): 24-31

Chicago Bears (2-5) – Los Angeles Raiders (3-4): 30-12

Indianapolis Colts (3-4) – Cleveland Browns (4-2): 38-39

New England Patriots (2-5) – Buffalo Bills (4-3): 29-25

New York Giants (2-5) – Washington Commanders (3-4): 14-7

Tampa Bay Buccaneers (3-3) – Atlanta Falcons (4-3): 13-16

Baltimore Ravens (5-2) – Detroit Lions (5-2): 38-6

Los Angeles Rams (3-4) – Pittsburgh Steelers (4-2): 17-24

Seattle Seahawks (4-2) – Arizona Cardinals (1-6): 20-10

Denver Broncos (2-5) – Green Bay Packers (2-4): 19-17

Kansas City Chiefs (6-1) – Los Angeles Chargers (2-4): 31-17

Philadelphia Eagles (6-1) – Miami Dolphins (5-2): 31-17

Squadre in bye: Dallas Cowboys, Cincinnati Bengals, Tennessee Titans, New York Jets, Carolina Panthers e Houston Texans.

Foto: LaPresse