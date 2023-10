NBA, risultati della notte (27 ottobre): Lillard fa volare i Bucks. Clamorosa rimonta Lakers sui Suns

Nella notte italiana di oggi si sono giocate due partite del primo turno della stagione 2023-2024 di NBA . In campo sono scesi i Milwaukee Bucks contro i Philadelphia Sixers e i Los Angeles Lakers contro i Phoenix Suns. Andiamo a scoprire come è andata a finire.

Era la prima di Damian Lillard a Milwaukee, con l’ex stella dei Portland Blazers pronto a dare spettacolo in coppia con Giannīs Antetokounmpo. E così è stato nella vittoria per 118-117 sui Philadelphia Sixers, con i Bucks che nel primo tempo vanno avanti fino a toccare il +19, ma poi si fanno rimontare nella ripresa ed è proprio Lillard il grande protagonista nel finale. Perché quando Maxey porta avanti i Suns, ecco che il nuovo arrivato segna 14 degli ultimi 16 punti di Milwaukee e consegna il primo successo ai suoi in un match chiuso con 39 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Cui si aggiungono, per i Bucks, i 23 punti e 13 rimbalzi di Giannīs Antetokounmpo, mentre per Philadelphia non bastano i 27 punti di Kelly Oubre Jr., i 24 di Joel Embiid e i 20 di Tobias Harris.

Clamorosa vittoria in rimonta per i Los Angeles Lakers che con la coppia Davies-James ricacciano in gola l’urlo a dei Phoenix Sans guidati da uno scatenato Durant. È un’altalena di emozioni la sfida della Crypto.com Arena di Los Angeles, dove i Suns partono decisamente meglio e chiudono il primo quarto avanti 30-18. Soffrono i Lakers, che però nel secondo periodo accorciano con un parziale di 30-22. Nella ripresa è Phoenix a riallungare deciso con un nuovo parziale positivo di 32-24 che manda le squadre all’ultimo stop con i Suns avanti di 12. Ma l’ultimo quarto ribalta nuovamente tutto. Si blocca Phoenix in attacco, i Lakers iniziano a crederci e un parziale di 15-3 vale l’aggancio. Non reagiscono i Suns ed è sorpasso con i canestri di LeBron James. È Kevin Durant a rilanciare Phoenix a 1’30” dalla sirena con due canestri per il pareggio, ma riallunga nuovamente il numero 23 dei Lakers e vittoria per 100-95 per Los Angeles. A Phoenix non bastano i 39 punti e 11 rimbalzi di Kevin Durant per evitare il doloroso ko, mentre per i Lakers sono 30 punti e 13 rimbalzi per Anthony Davis e 21 punti, 9 assist e 8 rimbalzi per LeBron James, che ha anche messo i punti della vittoria.

I RISULTATI DELLA NOTTE (27 OTTOBRE)

Milwaukee Bucks – Philadelphia Sixers 118-117

Los Angeles Lakers – Phoenix Suns 100-95

