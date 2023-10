NBA, i risultati della notte (29 ottobre): Embiid scatenato, LeBron James non basta ai Lakers

Altra grande notte in NBA, con sei partite disputate per la regular season 2023-2024 scattata la settimana scorsa. Come sempre non sono mancate le grandi giocate ed emozioni: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

Nell’unico match giocato nella serata italiana di ieri, domenica 30 Ottobre, i Denver Nuggets sconfiggono a domicilio gli Oklahoma City Thunder per 95-128. I Campioni in carica prendono subito il comando delle azioni dopo 12’ (23-34), con i Thunder che accennano una reazione nel secondo quarto risalendo fino al -6 (41-47). Denver non molla la presa e torna a spingere sull’acceleratore, andando sul +18 prima del riposo di metà partita (51-69). Nella ripresa i Nuggets non calano l’intensità e toccano anche il +25 come massimo vantaggio (68-93), con i padroni di casa che non riescono a risalire la china: alla terza sirena ospiti ancora avanti per 75-97. Nella frazione conclusiva la franchigia del Colorado continua ad incrementare il margine, fino al +33 sul 95-128 finale con cui si aggiudica la sfida. Doppia doppia per Nikola Jokic con 28 punti e 14 rimbalzi e 29 punti di Michael Porter Jr. per i detentori del titolo, mentre per i Thunder il top scorer è Chet Holmgren con 19 punti.

Vittoria pesante degli Atlanta Hawks in trasferta, che espugnano Milwaukee battendo i Bucks col punteggio di 110-127. Primo quarto subito favorevole ad Atlanta (25-31), con i Bucks che prendono le misure ed accorciano fino al -2 nella frazione seguente (32-34). A quel punto gli Hawks innestano le marce alte e volano fino al +21 con cui si chiude il primo tempo (47-68). Nel terzo parziale la compagine della Georgia non concede possibilità ai padroni di casa, che faticano a trovare la via del canestro e al contempo limitare l’offensiva ospite: dopo 36’ gli Hawks conducono ancora per 80-121, gestendo l’ampio margine nel quarto finale per il 110-127 con cui fanno saltare il fattore campo vincendo contro una delle candidate al Titolo. Trae Young trascina i compagni con 20 punti ed 11 assist, insieme ai 12 punti ed 11 rimbalzi di Clint Capela. Per i Bucks, invece, 26 punti ed 11 rimbalzi di Giannis Antetokoumpo e ‘solo’ punti per l’altra stella Damian Lillard.

I Golden State Warriors fanno la voce grossa in Texas, piegando gli Houston Rockets per 95-106. Dopo una prima frazione equilibrata (24-26), i californiani aumentano i giri del proprio motore nel secondo quarto e vanno sul +10 prima di rientrare negli spogliatoi (47-57). Reazione dei padroni di casa nella ripresa (67-70), con Golden State che riesce a ricomporsi conservando due possessi pieni di vantaggio alla terza sirena (75-81). Nella frazione decisiva i Rockets riescono a pareggiare prima i conti (81-81) e poi a mettere il naso avanti (87-85), ma a quel punto i Warriors danno fondo alle energie residue per lanciarsi verso il 95-106 con cui espugnano il Toyota Center di Houston. 24 punti di Steph Curry e 19 di Klay Thompson tra le fila di Golden State, mentre per i texani il miglior realizzatore è Jalen Green con 21 punti e 9 rimbalzi.

Affermazione casalinga dei Philadelphia 76ers, che prevalgono sui Portland Trail Blazers per 126-98. I padroni di casa vanno subito in vantaggio alla prima sirena (36-28), con Portland che riesce però a mettere la freccia nel secondo quarto (52-58). I 76ers non si fanno intimorire e tornano prontamente avanti prima dell’intervallo lungo (66-60), prendendo nettamente il largo nella ripresa fino al +20 (94-74). I Trail Blazers accusano il colpo e non riescono a risalire la china, con Philadelphia che si avvia alla vittoria per 126-98 di fronte al pubblico amico. Joel Embiid contribuisce al successo con una doppia doppia da 35 punti e 15 rimbalzi, al pari di Tobias Harris (24 punti) e Tyrese Maxey (26 punti e 10 rimbalzi). Per Portland, invece, 20 punti di Shaedon Sharpe.

Serve un overtime ai Sacramento Kings per piegare la resistenza dei Los Angeles Lakers col punteggio di 132-127. I padroni di casa partono forte con un primo quarto da 41-28, ma i giallo-viola non si perdono d’animo e colmano il gap nel secondo parziale risalendo fino al -3 (56-53) salvo poi subire la reazione dei Kings per il +11 con cui si chiude il primo tempo (66-55). Nella terza frazione la partita si gioca sul filo dell’equilibrio, con Sacramento che conserva un piccolo vantaggio alla terza sirena (87-83). Nell’ultimo quarto dei tempi regolamentari i Lakers trovano la forza di mettere il naso avanti (92-97), ma Sabonis e compagni non ci stanno e tornano a condurre nuovamente (113-109). A quel punto gli ospiti piazzano la zampata che vale l’overtime (115-115), dove i Kings sbagliano meno e trovano il guizzo decisivo per il 132-127 con cui si aggiudicano il ‘derby’ californiano. De’Aaron Fox risulta decisivo con 37 punti ed 8 assist, insieme a Domantas Sabonis che chiude con una doppia doppia da 12 punti e 15 rimbalzi. Per i Lakers LeBron James sfiora la tripla doppia con 27 punti, 15 rimbalzi ed 8 assist ma non bastano insieme ai 30 punti e 16 rimbalzi di Anthony Davis.

Nella partita che completava la notte NBA i Los Angeles Clippers sconfiggono alla Crypto.com Arena i San Antonio Spurs per 123-83. I padroni di casa prendono le misure fin dalle prime battute (23-17), salendo d’intensità nel secondo quarto fino al 51-35 con cui si va negli spogliatoi per l’intervallo lungo. San Antonio non riesce ad invertire l’inerzia nella ripresa, con i Clippers che sfondano anche i trenta punti di vantaggio alla terza sirena (93-60 e +33). Nella frazione finale i californiani non alzano il piede dall’acceleratore e volano nel punteggio fino al 83-123 con cui esultano insieme al pubblico di casa. 21 punti per Kawhi Leonard e 19 equamente divisi tra Paul George e Russell Westbrook per i Clippers, mentre tra le fila degli Spurs 14 punti di Devin Vassell ed 11 di Victor Wembanyama.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets 95-128 (giocata domenica 30 Ottobre)

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks 110-127

Houston Rockets-Golden State Warriors 95-106

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers 126-98

Sacramento Kings-Los Angeles Lakers 132-127 dTs

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 123-83

Foto: LaPresse