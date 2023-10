NFL, nella week 8 prosegue la corsa degli Eagles, crollano Chiefs e 49ers, successi per Cowboys, Ravens e Dolphins

L’ottava settimana della NFL 2023-2024 rischia di avere segnato una pagina importante dell’intera regular season. Un vero e proprio spartiacque. I Philadelphia Eagles, infatti, passano a Washington e allungano rispetto a tutte le dirette concorrenti, dato che gli scivoloni pesanti e inattesi, non sono certo mancati. Andiamo, quindi, a scoprire cos’è successo nei match di questo fine settimana.

Nella AFC abbiamo vissuto una sorpresa non di poco conto. I Kansas City Chiefs, infatti, sono crollati senza mezzi termini in casa dei Denver Broncos per 9-24 nello scontro interno alla AFC West, scivolando a 6-2 in stagione. Stesso record per i Miami Dolphins che, invece, hanno regolato senza problemi i New England Patriots nella sfida della AFC East. Si portano sul 6-2 anche i Jacksonville Jaguars che sbancano Pittsburgh in un match tirato (20-10), ed i Baltimore Ravens che vincono, senza brillare però (31-24), in casa dei derelitti Arizona Cardinals. Salgono 5-3 i Buffalo Bills che provano a scuotersi vincendo contro i Tampa Bay Buccaneers per 24-18.

Nella NFC prosegue il volo delle aquile. I Philadelphia Eagles, infatti, passano in casa dei Washington Commanders in rimonta per 38-31 e si portano sul 7-1, distanziando i San Francisco 49ers che crollano in casa 17-31 contro i Cincinnati Bengals e ora si trovano sul 5-3. Salgono sul 5-2 i sorprendenti Seattle Seahawks che hanno la meglio sui Cleveland Browns (24-20), in attesa dei Detroit Lions che scenderanno in campo questa notte nel Monday Night match. Negli altri incontri si segnala il largo successo per 43-20 dei Dallas Cowboys contro i Los Angeles Rams per salire sul 5-2, mentre i Carolina Panthers centrano il primo sorriso della loro stagione, piegando 15-13 in casa gli Houston Texans. Nello scontro della NFC North, invece, i Minnesota Vikings passano 24-10 in casa dei Green Bay Packers (sempre più in crisi), ma perdono il loro QB Cousins per un infortunio al tendine d’Achille.

I RISULTATI DELLA WEEK 8

Buffalo Bills (5-3) – Tampa Bay Buccaneers (3-4): 24-18

Dallas Cowboys (5-2) – Los Angeles Rams (3-5): 43-20

Green Bay Packers (2-5) – Minnesota Vikings (4-4): 10-24

Tennessee Titans (3-4) – Atlanta Falcons (4-4): 28-23

Indianapolis Colts (3-5) – New Orleans Saints (4-4): 27-38

Miami Dolphins (6-2) – New England Patriots (2-6): 31-17

New York Giants (2-5)- New York Jets (4-3): 10-13

Pittsburgh Steelers (4-3) – Jacksonville Jaguars (6-2): 10-20

Washington Commanders (3-5) – Philadelphia Eagles (7-1): 31-38

Carolina Panthers (1-6) – Houston Texans (3-4): 15-13

Seattle Seahawks (5-2) – Cleveland Browns (4-3): 24-20

Denver Broncos (3-5) – Kansas City Chiefs (6-2): 24-9

Arizona Cardinals (1-7) – Baltimore Ravens (6-2): 24-31

San Francisco 49ers (5-3) – Cincinnati Bengals (4-3): 17-31

Los Angeles Chargers (3-4) – Chicago Bears (2-6): 30-13

Detroit Lions (5-2) – Las Vegas Raiders (3-4): questa notte

Squadre in bye: nessuna

Foto: LaPresse